Ratenkauf über Klarna: Wie es funktioniert und was ihr beachten solltet

Mit Klarna könnt ihr eure Einkäufe in mehreren Raten abbezahlen. Ab November 2025 greifen bei Ratenzahlungen neue EU-Regeln zum besseren Verbraucherschutz. Bei uns erfahrt ihr, wie die Klarna-Ratenzahlung funktioniert und was sich durch die EU-Richtlinie ändern wird.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So funktioniert die Ratenzahlung über Klarna

Beim Onlineshopping wählt ihr im Warenkorb die Ratenzahlung mit Klarna und entscheidet euch für eine Laufzeit zwischen sechs und 36 Monaten. Die Voraussetzungen: Ihr seid über 18, lebt in Deutschland und eure Bonitätsprüfung verläuft positiv.

Anzeige

Nach dem Kauf informiert euch Klarna per E-Mail und per App über den Zahlungsplan. Die monatlichen Raten werden automatisch von eurem Bankkonto eingezogen. Normalerweise wird die erste Zahlung einen Monat nach Versand fällig, es gibt jedoch auch Fälle, in denen eine sofortige Anzahlung erforderlich ist.

In der Klarna-App (bei Google Play) seht ihr alle laufenden Käufe, die offenen Beträge und zukünftige Fälligkeiten.

Schon gewusst? Wenn sich an eurer finanziellen Situation überraschend etwas ändert, könnt ihr den offenen Betrag jederzeit komplett zurückbezahlen. Dann werden keine weiteren Zinsen oder Gebühren mehr berechnet.

Anzeige

Zinssätze und Kosten beim Klarna-Ratenkauf

Egal, für welche Kreditlaufzeit ihr euch entscheidet: der effektive Jahreszins bei Klarna-Ratenkäufen beträgt derzeit 13,60 Prozent (Stand Oktober 2025, Quelle: Klarna).

Eine Ausnahme hiervon bildet das Klarna-Teilzahlungsmodell „in drei Raten zahlen“. Hier fallen keine Zinsen und – sofern ihr alle Zahlungen pünktlich leistet – keine Gebühren an.

Schon gewusst? Alle Gebühren, Zinsen und Konditionen müssen laut neuer EU-Verbraucherkreditrichtlinie künftig vor Vertragsabschluss klar ausgewiesen und im ESIS-Informationsblatt mit allen Kosten, Rückzahlungsplan und effektiven Zinssatz ersichtlich sein.

Anzeige

Was passiert bei mehreren Ratenkäufen über Klarna?

Alle laufenden Klarna-Ratenkäufe werden in der App gebündelt dargestellt und gemeinsam verwaltet.

Das bedeutet in der Praxis: Ihr zahlt nicht für jeden Kauf einzeln, sondern eine monatliche Gesamtrate. Die Übersicht zeigt euch zwar die verbleibende Laufzeit und den offenen Betrag pro Einzelkauf, aber die monatliche Zahlung wird als Gesamtposten abgebucht.

Verzug und Mahngebühren bei Klarna

Wenn ihr eine Klarna-Rate verpasst, versucht Klarna den Betrag zunächst erneut einzuziehen und informiert euch darüber per E-Mail (hier geht es zu den Klarna-FAQs zur Ratenzahlung).

Gelingt auch der zweite Versuch nicht, wird der fällige Betrag zusammen mit einer Mahngebühr von bis zu 7,00 Euro auf die nächste Rate aufgeschlagen. Nach drei aufeinanderfolgenden Fehlbuchungen wird der Fall an ein Inkassobüro übergeben.

Gut zu wissen: Die Mahngebühren müssen laut neuer EU-Richtlinie künftig stets in einem angemessenen Verhältnis zur Forderung stehen und dürfen nicht willkürlich erhöht werden.

Anzeige

Die neuen EU-Regeln ab November 2025: Das müsst ihr darüber wissen

Die neue EU-Richtlinie zum besseren Verbraucherschutz bei Kreditverträgen muss bis zum 20. November 2025 in nationales Recht umgesetzt werden. Vollumfänglich gültig sind die neuen Regeln erst ab dem 20. November 2026.

Bitte beachtet in diesem Zusammenhang: Wir befinden uns noch in der rechtlichen Übergangsphase (Stand Oktober 2025). Der Gesetzgebungsprozess in Deutschland läuft (Quelle: Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz), und die Zahlungsdienstleister und Banken bereiten ihre Systeme, Informationspflichten und Bonitätsprüfungen auf die neuen Anforderungen vor. Einige Änderungen könnten also schon spürbar sein, andere greifen vielleicht erst später.

Jede Ratenzahlung wird nach der neuen EU-Richtlinie künftig wie ein „echter“ Kredit behandelt und strenger geprüft. Dazu gehören auch zinsfreie Teilzahlungsmodelle und Kleinstbeträge, die sich bisher in einer rechtlichen Grauzone befanden.

Anzeige

Damit steht euch in Zukunft auch ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu, das ihr ohne Angabe von Gründen in Anspruch nehmen könnt. Zu eurem Schutz erhaltet ihr außerdem bei Vertragsabschluss ein standardisiertes Informationsblatt (ESIS), aus dem ihr den effektiven Jahreszins, die Gesamtkosten, euren Rückzahlungsplan, die Laufzeit, die Gebühren und das Widerrufsrecht ersehen könnt.

Ihr interessiert euch auch für Kreditkarten? In unserem Video erfahrt ihr, worauf ihr bei der Wahl und Nutzung eurer Karte achten solltet.

Die Auswirkungen der neuen Regeln auf die Bonitätsprüfung

Strengere Bonitätsprüfung: Nach der neuen EU-Verbraucherkreditrichtlinie müssen Anbieter wie Klarna künftig für jeden Ratenkauf eine umfassende Bonitätsprüfung durchführen. Dazu gehört auch der Abruf von Kundendaten bei Auskunfteien wie der SCHUFA.

Nach der neuen EU-Verbraucherkreditrichtlinie müssen Anbieter wie Klarna künftig für jeden Ratenkauf eine umfassende Bonitätsprüfung durchführen. Dazu gehört auch der Abruf von Kundendaten bei Auskunfteien wie der SCHUFA. Ergänzende Angaben: Je nach Nutzungsverhalten, Höhe und Häufigkeit der Anträge können zudem Angaben zum Einkommen, zu regelmäßigen Ausgaben und bestehenden Krediten gefordert werden. Dies dient dem Schutz vor Überschuldung.

Je nach Nutzungsverhalten, Höhe und Häufigkeit der Anträge können zudem Angaben zum Einkommen, zu regelmäßigen Ausgaben und bestehenden Krediten gefordert werden. Dies dient dem Schutz vor Überschuldung. Score-Wirkung: Jeder laufende Ratenkauf und offene Salden werden in die Entscheidung einbezogen. Eine pünktliche Rückzahlung wirkt sich (potenziell) positiv, Zahlungsverzüge aber negativ auf den Bonitätsscore und damit auf künftige Anfragen aus.

Gut zu wissen: Die neue EU-Richtlinie verpflichtet die Anbieter, die Bonitätsprüfung „angemessen und verhältnismäßig“ durchzuführen. Klarna oder andere Dienstleister dürfen also nicht willkürlich zusätzliche Daten abfragen, sondern müssen die Bonitätsprüfung auf das notwendige Maß beschränken.

Was die Neuerungen für euch bedeuten – kurz zusammengefasst

Ihr müsst jeden Online-Ratenkauf, egal ob er zinsfrei ist oder es sich um einen sehr kleinen Betrag handelt, wie einen regulären Kreditvertrag betrachten. Anbieter wie Klarna prüfen strenger, ob ihr euch einen weiteren Ratenkauf leisten könnt.

Im Rahmen der Umsetzung der neuen Regelungen bekommt ihr vorab ein Infoblatt mit allen Kosten, könnt jeden Vertrag 14 Tage lang widerrufen und profitiert von gedeckelten Gebühren bei Zahlungsverzug. So schützt euch das geplante Gesetz vor Schuldenfallen, versteckten Kosten und bösen Überraschungen.