Rauchmelder von Temu: Experten warnen vor gefährlichem Fehler

Billigimporte aus Asien gelangen ohne Zulassung in deutsche Haushalte.

Über Plattformen wie Temu oder Shein gelangen immer mehr Rauchmelder nach Deutschland, die wichtige Sicherheitsstandards nicht erfüllen. Laut der Initiative „Rauchmelder retten Leben“ fehlt bei vielen Modellen sowohl die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung als auch die Prüfung nach DIN EN 14604. Beides ist Pflicht für den Einsatz im Wohnbereich.

Temu und Shein: Ungeprüfte Rauchmelder im Umlauf

Die DIN-EN-14604-Norm garantiert, dass Rauchmelder zuverlässig auslösen, Fehlalarme vermeiden und eine gewisse Lebensdauer erreichen. Geräte ohne diese Zertifizierung dürfen weder im Handel noch online angeboten werden. Trotzdem finden sich auf internationalen Marktplätzen zahlreiche Modelle ohne diese Prüfung. Das Problem: Käufer erkennen den Mangel oft erst, wenn es zu spät ist.

Christian Rudolph warnt als Vorsitzender der Initiative „Rauchmelder retten Leben“: „Verbraucher müssen wissen, worauf sie achten müssen. Billig ist bei Rauchmeldern kein Schnäppchen, sondern ein Risiko" (Quelle: Computer Bild).

Rudolph rät ausschließlich zu geprüften Geräten, idealerweise mit dem zusätzlichen Qualitätszeichen „Q“. Dieses steht für besonders langlebige und verlässliche Modelle, die in der Regel eine fest verbaute 10-Jahres-Batterie besitzen und seltener Fehlalarme auslösen.

Rauchmelder: Im Ernstfall zählt jede Sekunde

Temu und Shein gewinnen in Deutschland Marktanteile. So wächst auch das Risiko, dass ungeprüfte Rauchmelder in immer mehr Haushalten installiert sind. Experten sehen darin eine unterschätzte Gefahr, denn im Ernstfall zählt jede Sekunde. Nur geprüfte Geräte bieten die nötige Sicherheit.

Ungeachtet dessen erfreuen sich die chinesischen Billigplattformen wachsender Beliebtheit. Anfang 2025 war die App zeitweise die meistgeladene kostenlose iPhone-Anwendung in Deutschland.

