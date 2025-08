Rechts überholen: Was erlaubt ist und was nicht

In Deutschland gilt grundsätzlich das Rechtsfahrgebot. Man soll also auf mehrspurigen Straßen möglichst rechts fahren. Gleichzeitig besteht ein Überholverbot von rechts. Wie genau sind die Regelungen, insbesondere auf der Autobahn? Und was ist der Unterschied zwischen „rechts überholen“ und „rechts vorbeifahren“?

Grundregel: Überholen nur links

Ein Auto schleicht auf der Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung mit 100 Kilometern pro Stunde auf der Überholspur dahin – ohne erkennbaren Grund, denn beide rechten Spuren sind frei. Die Versuchung ist also groß, schnell rechts vorbeizuziehen. Das ist allerdings keine gute Idee. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, weil rechts überholt wird. Die Straßenverkehrsordnung (§ 5 Absatz 1 StVO) ist daher deutlich:

Es ist links zu überholen.

Im Straßenverkehr in Deutschland ist das Überholen auf mehrspurigen Fahrbahnen grundsätzlich nur links erlaubt. Wer rechts überholt, riskiert ein Bußgeld und gegebenenfalls sogar Punkte in Flensburg (Quelle: ADAC).

Bußgeld: mindestens 100 €, dazu 1 Punkt in Flensburg.

mindestens 100 €, dazu 1 Punkt in Flensburg. Gefährdung oder Unfall: höhere Strafen, u. U. auch Fahrverbot.

Ausnahmen auf der Autobahn

Bei Autobahnen gelten einige Ausnahmen, bei denen das „Rechtsvorbeifahren“ erlaubt ist. Diese Situationen sind gesetzlich geregelt und unterscheiden sich vom aktiven Rechtsüberholen. Rechts vorbeifahren ist erlaubt bei:

Stau oder zähfließendem Verkehr : Wenn Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen stehen oder unter 60 km/h fahren, darf man rechts mit maximal 20 km/h Differenz an langsameren Fahrzeugen auf der linken Spur vorbeifahren , ohne zu überholen (Quelle: ADAC). Die 20 km/h sind keine gesetzliche Regelung, sondern eine Empfehlung.

: Wenn Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen stehen oder unter 60 km/h fahren, darf man an langsameren Fahrzeugen auf der linken Spur , ohne zu überholen (Quelle: ADAC). Die 20 km/h sind keine gesetzliche Regelung, sondern eine Empfehlung. Bildet sich also links eine Schlange aus Fahrzeugen , dürft ihr rechts schneller fahren als links. Wichtig ist aber, dass alle Fahrspuren voll sind und ihr nebeneinander fahrt. Geht es in eurer Spur geringfügig zügiger voran, dürft ihr die Verkehrsteilnehmer links von euch rechts überholen. Festgelegt ist das in Paragraph 7, Absatz 2 der StVO (zum Gesetz).

, dürft ihr rechts schneller fahren als links. Wichtig ist aber, dass alle Fahrspuren voll sind und ihr nebeneinander fahrt. Geht es in eurer Spur geringfügig zügiger voran, dürft ihr die Verkehrsteilnehmer links von euch rechts überholen. Festgelegt ist das in Paragraph 7, Absatz 2 der StVO (zum Gesetz). Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen : Hier darf rechts schneller gefahren werden, um auf- oder abzufahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen darf rechts schneller gefahren werden, um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Das gilt nicht als Überholen im rechtlichen Sinn.

: Hier darf rechts schneller gefahren werden, um auf- oder abzufahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen darf rechts schneller gefahren werden, um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Das gilt nicht als Überholen im rechtlichen Sinn. Innerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit mehreren markierten Fahrstreifen pro Richtung ist das Rechtsüberholen erlaubt, wenn keine Gefährdung besteht und keine Spur gewechselt wird. Das ist zum Beispiel bei Ampelstarts oder im dichten Stadtverkehr oft der Fall. Linksabbieger und Schienenfahrzeuge wie Straßenbahnen müssen sogar rechts überholt werden. Die einzige Voraussetzung hierfür ist, dass euer Kfz nicht schwerer als 3,5 Tonnen ist. Haltet ihr euch nicht an die gesetzlichen Vorschriften, zahlt ihr ein Bußgeld von 30 Euro (Quelle: ADAC).

Rechts überholen vs. rechts vorbeifahren – der Unterschied

Begriff Bedeutung Erlaubt? Rechts überholen Aktives Ausscheren nach rechts zum Überholen eines Fahrzeugs. Verboten Rechts vorbeifahren Passives Vorbeifahren auf der rechten Spur, ohne Spurwechsel oder Beschleunigung. In Ausnahmen erlaubt

Der Unterschied liegt also in der Absicht und dem Fahrverhalten: Wer bewusst rechts auf die Überholspur wechselt oder beschleunigt, überholt. Das ist in der Regel nicht erlaubt. Wer sich jedoch bereits rechts befindet und gleichmäßig weiterfährt, während links langsamer gefahren wird, fährt lediglich vorbei. Das ist unter bestimmten Bedingungen erlaubt.

Rechtsfahrgebot & Überholspur: Es könnte so einfach sein Warum kommen Raser überhaupt auf die gefährliche Idee, rechts zu überholen? Oft ist es so, dass die Überholspur ohne ersichtlichen Grund belegt wird – teils von deutlich langsameren Verkehrsteilnehmern. Drängler fahren dann oft nicht nur nah auf und geben Lichthupe, sie überholen schließlich rechts. Die Nötigung ist übrigens ein weiteres Vergehen und wird hart bestraft: In manchen Fällen droht eine 3-jährige Gefängnisstrafe. Um solche Situationen zu vermeiden, gilt das Rechtsfahrgebot. Grundsätzlich müsst ihr also die rechten Fahrspuren befahren. Solltet ihr euch ohne ersichtlichen Grund nicht daran halten, kann das ebenfalls teuer werden. Es drohen ein Bußgeld von 80 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Definiert wird die Regelung in Paragraph 2 der StVO, in Absatz 2. Martin Maciej

(2) Es ist möglichst weit rechts zu fahren, nicht nur bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit.

Zusammenfassung

Das Rechtsüberholen ist im deutschen Straßenverkehr in fast allen Situationen verboten und kann gefährlich sein. Rechts vorbeifahren dagegen ist in klar definierten Ausnahmesituationen – besonders auf der Autobahn – erlaubt. Wer den Unterschied kennt, handelt nicht nur gesetzeskonform, sondern auch sicherer im Straßenverkehr.