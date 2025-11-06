Redaktionelle Ethik bei GIGA

Die GIGA-Redaktion arbeitet unabhängig von Herstellern, Publishern und Anbietern. Das Vertrauen unserer Leserinnen und Leser ist unser höchstes Gut. Deshalb legen wir größten Wert auf Transparenz und redaktionelle Integrität.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Redaktionelle Unabhängigkeit

Unsere Testberichte, Kaufberatungen und Empfehlungen basieren ausschließlich auf der Expertise, der sorgfältigen Recherche und den Testergebnissen unserer Fachredakteure. Wir lassen uns nicht von kommerziellen Interessen leiten.

Um diese Unabhängigkeit zu gewährleisten, halten sich unsere Redakteure an einen strengen Verhaltenskodex:

Wir nehmen grundsätzlich keine Geschenke oder andere Wertgegenstände von Unternehmen oder deren PR-Agenturen an.

Wir bekommen Testmuster von Herstellern bereitgestellt, diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Wertung oder Veröffentlichung

Wir akzeptieren keine Vorbedingungen für unsere Berichterstattung.

Unternehmen oder Interviewpartner erhalten weder Fragen vorab zur Genehmigung, noch dürfen sie unsere Artikel vor der Veröffentlichung prüfen.

Redakteure berichten nicht über Unternehmen, bei denen ein persönlicher Interessenkonflikt besteht.

In der redaktionellen Berichterstattung trennen wir zudem klar zwischen Nachrichten, Tests und Meinungen. Kommentar-Beiträge sind entsprechend gekennzeichnet. Darüber hinaus verpflichtet sich die GIGA-Redaktion den publizistischen Grundsätzen des Deutschen Pressekodex.

So beraten wir: Unsere Produktempfehlungen

Unser Team besteht aus Experten, die sich täglich intensiv mit den neuesten Produkten und Trends auseinandersetzen. Unsere Empfehlungen sind das Ergebnis eines sorgfältigen Prozesses:

Expertise und Recherche: Jeder Beitrag stützt sich auf das fundierte Wissen des gesamten Teams, gründliche Recherche, Analyse von Fachmedien und das Feedback der Community.

Praxistests: Wann immer es möglich ist, testen wir Produkte selbst, um uns ein umfassendes Bild von deren Stärken und Schwächen zu machen – vom Unboxing über die Inbetriebnahme bis hin zur Alltagsnutzung.

Leserfokus: Im Mittelpunkt steht immer die Frage: "Was ist die beste Wahl für dich?" Wir berücksichtigen unterschiedliche Anwendungsfälle, Budgets und Bedürfnisse, um praxisnahe und hilfreiche Ratschläge zu geben.

Unsere Urteile sind und bleiben objektiv und basieren auf unserem eigenen, unabhängigen Bewertungsprozess.

Transparenz und Finanzierung

Um unsere hochwertige redaktionelle Arbeit zu finanzieren und unsere Inhalte für alle kostenlos zugänglich zu machen, ist GIGA werbe- und provisionsfinanziert. Dabei halten wir eine strikte Trennung zwischen redaktionellen Inhalten und der Anzeigenvermarktung ein.

Alle Inhalte, für die wir eine Vergütung erhalten, zum Beispiel Advertorials oder Sponsored Posts, werden transparent als „Anzeige“ gekennzeichnet. Diese Inhalte spiegeln nicht zwingend die Einschätzung der GIGA-Redaktion wider.

Ein weiterer Teil unserer Finanzierung sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Nutzer über einen unserer Links zu einem Online-Shop gelangen und dort ein Produkt kaufen, erhalten wir eine kleine Provision vom Händler. Wichtig dabei ist:

Kein Einfluss: Die Auswahl der von uns empfohlenen Produkte und die Inhalte unserer Artikel werden dadurch in keiner Weise beeinflusst. Die Redaktion entscheidet unabhängig, welche Produkte sie vorstellt und bewertet.

Keine Mehrkosten: Für Käufer ändert sich der Preis des Produkts nicht.

Diese Einnahmen ermöglichen es uns, unsere Redaktion zu finanzieren und weiterhin unabhängigen, hochwertigen Journalismus zu betreiben.

Umgang mit Quellen, Zitaten und Daten

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns sehr wichtig. Wir verwenden diese ausschließlich, wie in unserer Datenschutzbestimmung dargelegt.

Für die journalistische Arbeit mit Quellen und Aussagen bei GIGA gilt zudem: Grundsätzlich sind alle Aussagen gegenüber GIGA zitierfähig und werden der Quelle namentlich zugeordnet. Anonymisierte Zitate oder Hintergrundinformationen sind nur nach einer expliziten und vorherigen Vereinbarung mit der Redaktion möglich. Ohne diese beidseitige Zustimmung gilt jede Aussage als namentlich zitierbar.

Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Wir bei GIGA stehen neuen Technologien offen gegenüber und nutzen die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI), um unsere redaktionelle Arbeit zu unterstützen. KI ist für uns ein Werkzeug, ähnlich wie Suchmaschinen oder Bildbearbeitungsprogramme. Sie kann uns bei der Recherche, der Ideenfindung oder der Formulierung von Texten helfen.

Dabei gilt: Die Verantwortung für jeden veröffentlichten Inhalt liegt ausnahmslos bei unseren Redakteuren. Kein mithilfe von KI erstellter Text wird ungeprüft veröffentlicht. KI-generierte Bilder verwenden wir nur als Symbolbilder. Wir stellen keine echten Personen, Marken oder Produkte mit KI nach.

Umgang mit Fehlern

Wir sind Menschen und auch uns können Fehler unterlaufen. Wir verpflichten uns zu Genauigkeit und Transparenz. Sollten wir einen sachlichen Fehler feststellen, korrigieren wir diesen umgehend im Artikel, damit unsere Leser stets auf dem neuesten und korrekten Informationsstand sind. Korrektur-Hinweise können jederzeit direkt an die Redaktion (redaktion@giga.de) geschickt werden.