„Rede“: Was meint man mit dem Jugendwort?

Langenscheidt hat entschieden. Es gibt 10 Kandidaten für die Jugendwortwahl 2025. Einer davon ist „Rede“. Was bedeutet der Slang-Begriff?

Das bedeutet „Rede“ in der Jugendsprache

„Rede“ ist ein klassisches, deutsches Wort. Die Bedeutung hängt also davon ab, in welchem Kontext es genutzt wird. Der Langenscheidt-Verlag definiert die Bedeutung bei der Wahl für das Jugendwort so:

„Rede“ heißt so viel wie: „Lauter! Alle sollen’s hören.“ Wird verwendet, wenn jemand genau das ausspricht, was alle fühlen – Zustimmung mit Nachdruck. Besonders beliebt in Gesprächen, wenn du merkst: Der hat gerade komplett delivert.

„Delivern“ ist in dem Zusammenhang ein weiterer Slang-Begriff und leitet sich vom englischen Verb „to deliver“ für „abliefern“ ab. Im Hinblick auf die Wahl zum Jugendwort ist „Rede“ also eine Art der Zustimmung. Man kann es ähnlich verwenden wie „Genau so würde ich es auch sagen“ oder „Du sprichst mir aus der Seele“. Eine längere, schon ältere Fassung ist „meine Rede“. Ein Beispiel für die Nutzung des Jugendworts:

Hier stimmt offensichtlich ein Fortuna-Düsseldorf-Fan dem YouTuber zu, da Fortuna in seiner Prognose auf Platz 1 geführt wird.

Was kann „Rede“ noch bedeuten?

Je nach Bubble, Altersklasse und sozialem Netzwerk kann „rede“ aber auch andere Bedeutungen haben, die von der Langenscheidt-Definition abweichen. So kann es auch als Aufforderung gemeint sein. Es wird dann verwendet, wenn:

jemand ertappt wurde , zum Beispiel bei einer Lüge, bei einem Widerspruch oder einem peinlichen Verhalten,

, zum Beispiel bei einer Lüge, bei einem Widerspruch oder einem peinlichen Verhalten, eine brisante Enthüllung gemacht wurde,

gemacht wurde, oder man will, dass jemand sich rechtfertigt oder Stellung bezieht.

Dann wird es als humorvolle oder provokante Aufforderung, sich zu erklären, gemeint. „Rede“ als Aufforderung wird vor allem verwendet, wenn jemand überführt oder bloßgestellt wurde.

„Rede“ steht als eines von 10 Wörtern zur Abstimmung bei der Wahl zum Jugendwort 2025. Andere Kandidaten sind unter anderem „checkst du“, „goonen“ und „tot“.

