Reduziert bei Lidl: Wer im Herbst schnell friert, wird dieses Gerät lieben

Ihr wollt nicht warten, bis die Heizung den Raum aufgeheizt hat? Lidl hat ein stylishes Gerät im Angebot, dass euch mit einer Extraportion Wärme versorgt.

Der rotorlose Heizventilator lohnt sich für alle, die morgens im Home-Office nicht frieren wollen oder es abends auf dem Sofa besonders kuschelig haben möchten. Ihr bekommt das Gerät für 69,99 Euro im Lidl-Onlineshop und könnt es euch bequem nach Hause liefern lassen.

Rotorloser Heiz-Ventilator »TRHV 1200 A1« Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 22:42 Uhr

Wofür lohnt sich der rotorlose Heizventilator?

Für schnelle Wärme : Ideal, wenn ihr ein Zimmer kurzfristig aufheizen wollt (abends im Bad oder morgens im Home-Office).

Für kleine Räume : Besonders effizient in Räumen bis ca. 20 m², wo er schnell für angenehme Temperaturen sorgt.

Für Zusatzkomfort : Der Heizventilator bringt Extras wie Fernbedienung, Stimmungslicht und verschiedene Heizstufen.

In großen Räume : Hier stößt ein Heizventilator schnell an seine Grenzen, weil die Wärmeleistung nicht ausreicht.

Zum Dauerheizen: Der Ventilator verbraucht im Vergleich zu anderen Heizarten relativ viel Strom – auf lange Sicht ist er also teuer.

Der Heizventilator von Lidl (im Onlineshop ansehen) ist eine absolute Empfehlung für alle, die Wärme, Komfort und Stil kombinieren möchten. Durch sein rotorloses Design verteilt er die Luft leise und gleichmäßig im Raum und bietet mit 10 Geschwindigkeitsstufen sowie einer präzisen Temperaturregelung von 5 bis 35 °C flexible Einsatzmöglichkeiten.

Das LED-Stimmungslicht in fünf Farben schafft zusätzlich eine angenehme Atmosphäre. Natürlich sind auch Sicherheitsfunktionen wie Frost- und Überhitzungsschutz verbaut. Mit der praktischen Fernbedienung inklusive magnetischem Halter bleibt die Bedienung besonders einfach und komfortabel.

