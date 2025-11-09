Regentropfen als Energiequelle: China feiert Forschungserfolg

Was wäre, wenn schlechte Wetterbedingungen unerwartet zu einer kostbaren Energiequelle für kompakte Geräte würden?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Kleine Sensoren, die mitten auf einem See die Wasserqualität messen oder winzige Lichter, die an Küsten Warnsignale geben – solche Geräte benötigen eine zuverlässige Stromquelle, oft weitab von jeder Steckdose. Eine neue Erfindung aus China verspricht genau hierfür eine Lösung: Ein leichter, schwimmender Generator, der die Energie von Regentropfen direkt in Elektrizität umwandelt.

Anzeige

Entwickelt wurde die Technologie an der Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) und könnte die Art und Weise verändern, wie wir kleine netzunabhängige Geräte betreiben (Quelle: National Science Review 11/2025).

Die Idee ist besonders für Umweltüberwachung und dezentrale Energiesysteme relevant. Statt auf teure und wartungsintensive Batterien oder wetterabhängige Solarmodule zurückzugreifen, nutzt der Generator eine Ressource, die in vielen Regionen reichlich vorhanden ist: Regen.

Das System mit dem Namen Water-Integrated Droplet Electricity Generator (W-DEG) schwimmt einfach auf der Wasseroberfläche und beginnt bei Regenfall sofort mit der Stromproduktion. Es beansprucht keine wertvolle Landfläche und ist dabei extrem kostengünstig.

Ein schwimmender Energiewandler im Vergleich mit einem herkömmlichen, landbasierten System zur Energiegewinnung aus Regenwasser. (© Science China Press)

Anzeige

Genug Energie für Dutzende kleine Lichter

Hinter der Erfindung steckt ein cleveres Prinzip. Im Gegensatz zu früheren, starren Systemen mit schweren Metallelektroden nutzt der W-DEG das Wasser, auf dem er treibt, gleichzeitig als tragende Struktur und als leitfähige Elektrode.

Diese Vereinfachung reduziert laut den Forschern das Materialgewicht um rund 80 Prozent und halbiert die Kosten. Die Leistung ist bereits jetzt beeindruckend: Ein Prototyp mit einer Fläche von 0,3 Quadratmetern soll 50 LEDs gleichzeitig betreiben und Kondensatoren innerhalb von Minuten aufladen können.

Die Forscher sehen das größte Potenzial in der Kombination mit anderen erneuerbaren Technologien. Der schwimmende Generator könnte als ergänzende Lösung zu Solar- und Windkraft dienen.

Die Technologie ist zudem sehr robust und funktionierte in Tests auch in Salzwasser und verschmutzten Gewässern zuverlässig. Damit steht die Tür offen für eine neue Generation von landfreien, hydrovoltaischen Systemen, die saubere Energie dort erzeugen, wo sie gebraucht wird.