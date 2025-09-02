Regionalklassen: Millionen Autofahrer zahlen bald deutlich mehr

Der Wohnort entscheidet über Hunderte Euro Unterschied.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Versicherungswirtschaft hat neue Regionalklassen veröffentlicht. Für Millionen Kfz-Versicherte bedeutet das höhere Beiträge. Besonders betroffen sind Großstädte und Ballungsräume.

Kfz-Regionalklassen 2026: Gewinner, Verlierer, Extreme

Die Einstufung in Kfz-Regionalklassen entscheidet jährlich neu darüber, wie viel Versicherte zahlen. Sie basiert auf realen Schadenstatistiken, darunter Unfallhäufigkeit, Diebstähle oder Unwetterschäden. Je schlechter die Bilanz in einem Zulassungsbezirk, desto teurer die Versicherung. Rund 5,3 Millionen Menschen sind 2026 von einer Verschlechterung betroffen (Quelle: Auto Motor und Sport)

Anzeige

Im Süden und in Großstädten steigen die Beiträge überdurchschnittlich. Berlin, Offenbach oder Garmisch-Partenkirchen gehören zu den teuersten Regionen. Dagegen schneiden Orte wie Bielefeld oder die Wesermarsch besonders gut ab. Die Regionalklasse ist zwar nicht bindend, prägt aber die Tarifberechnung vieler Anbieter deutlich.

Modellrechnungen zeigen, wie stark sich der Wohnort auswirken kann. In Berlin-Mitte zahlt ein Fahrer für Vollkasko fast 1.300 Euro. In Münster liegt der Vergleichswert bei unter 800 Euro. Selbst innerhalb von Berlin entstehen durch die Regionalklasse große Unterschiede. Direkt hinter der Stadtgrenze – etwa in Schönefeld – sinken die Kosten um mehrere Hundert Euro (Quelle: Verivox).

Nicht der Fahrer zählt, sondern der Wohnort

Für die Versicherungsprämie ist nicht das individuelle Fahrverhalten entscheidend, sondern der Wohnsitz. Versicherer nutzen die Regionalklassen als Grundlage, um Risiken zu bewerten und Preise zu kalkulieren. Das führt zu starken Abweichungen selbst auf engstem Raum. Schon eine andere Postleitzahl kann mehrere Hundert Euro Unterschied machen.

Anzeige

Wer sparen will, sollte in der Wechselsaison aktiv werden und die neuen Tarife prüfen. Gerade im Herbst eröffnen viele Anbieter gezielt Spielräume, um Neukunden zu gewinnen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.