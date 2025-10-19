Reihenfolge im WhatsApp-Status ändern – nur so klappt’s wirklich

Im WhatsApp-Status kann man verschiedene Bilder und Videos zeigen. Dabei lassen sich auch mehrere Inhalte gleichzeitig hochladen. Häufig ergeben mehrere Bilder aber erst einen Sinn, wenn sie in der richtigen Reihenfolge angesehen werden. Wie kann man die Reihenfolge der Bilder im WhatsApp-Status ändern?

So klappt’s mit der richtigen Reihenfolge

Es gibt keine direkte Einstellung für die Reihenfolge der Bilder im WhatsApp-Status. Die Anzeige richtet sich nach der Auswahl beim Hochladen. Wenn ihr also mehrere Fotos und Videos auswählt, erscheinen sie in der Reihenfolge, in der ihr sie antippt. Das Bild, das ihr als Erstes für den Status anhakt, wird also auch an erster Stelle angezeigt. Die Position wird mit der Zahl im grünen Kreis rechts oben beim jeweiligen Bild angezeigt. Habt ihr eure Auswahl getroffen, bestätigt mit dem Haken unten rechts. Jetzt könnt ihr die Bilder bei Bedarf noch bearbeiten und zum Beispiel Text, Emojis oder kleine Zeichnungen einfügen. Danach tippt ihr auf „Senden“ und der Status erscheint bei den Empfängern genauso, wie ihr ihn geplant habt.

Habt ihr den Status mit mehreren Bildern bereits veröffentlicht, könnt ihr die Reihenfolge nur über einen Umweg nachträglich ändern:

Dazu müsst ihr einzelne Status-Bilder löschen.

Öffnet das entsprechende Bild in der Status-Ansicht und wählt „Mehr“, um es zu entfernen.

Ladet es dann erneut hoch , damit es am Ende des Status-Beitrags angezeigt wird.

, damit es am Ende des Status-Beitrags angezeigt wird. Wollt ihr die Position mehrerer Bilder ändern, geht so für jedes Bild einzeln vor.

Reihenfolge im Status lässt sich nicht manuell anpassen

Die beschriebene Vorgehensweise mit dem Löschen und Neu-Posten der Bilder ist der einzige offizielle Workaround, um eine gewünschte Reihenfolge zu erreichen. Eine nachträgliche Bearbeitung oder Sortierung der Bilder ist technisch nicht vorgesehen. Wer also eine bestimmte Reihenfolge im Kopf hat, etwa um eine Geschichte oder einen Tagesablauf zu zeigen, muss zu dem erwähnten Trick greifen.