Reinigung vom Profi: Lidl verkauft nächste Woche ein Kärcher-Gerät für rekordverdächtige 89,99 €

Kärcher-Hochdruckreiniger entfernen Schmutz auf verschiedenen Oberflächen schnell und effektiv. Wer noch keinen hat, sollte sich das Angebot bei Lidl sichern.

Intensivreinigung mit dem Hochdruckreiniger von Kärcher

Ab dem 24. November 2025 beginnt die Black Week bei Lidl mit unschlagbaren Angeboten, darunter ein Hochdruckreiniger von Kärcher für 89,99 Euro statt der ursprünglichen 134,99 Euro (im Lidl-Prospekt ansehen). Mit dem Gerät reinigt ihr Gartenmöbel, Terrassen und Autos ohne großen Aufwand.

Den Kärcher-Hochdruckreiniger KHD 3 gibt es ausschließlich online (im Lidl-Shop ansehen). Lidl Plus-Nutzer profitieren von kostenfreiem Versand, sofern sie in ihrem Kundenkonto den Versandkostenfrei-Coupon im Wert von 5,95 € aktivieren.

Hochdruckreiniger »KHD 3«, mit rotierendem Punktstrahl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 17:51 Uhr

Unser Tipp: Sichert euch beim Kauf im Onlineshop einen Lidl Plus-Filialcoupon in Höhe von 10 Euro (im Lidl-Prospekt ansehen). Dafür müsst ihr zwischen dem 23. November und 31. Dezember 2025 online für mindestens 100 Euro einzukaufen. Stellt sicher, dass ihr vorab registrierte Kunden im Onlineshop seid und die Lidl-App nutzt. Dort wird euch dann der Gutschein angezeigt.

Das sind die Informationen zum Filialcoupon von Lidl. (© Lidl-Prospekt / Screenshot GIGA)

Für wen lohnt sich der Kärcher-Hochdruckreiniger von Lidl?

Hausbesitzer: Der Hochdruckreiniger von Kärcher eignet sich für die schnelle, effektive Reinigung von Terrassen, Gehwegen, Dachrinnen oder der Einfahrt. Hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen lassen sich mühelos und ohne den Einsatz aggressiver Chemikalien entfernen.

Gärtner: Ob verschmutzte Gehwege, Zäune oder Gartengeräte, mit dem Kärcher-Hochdruckreiniger wird alles im Handumdrehen wieder sauber. Der kräftige Wasserstrahl entfernt mühelos Moos, Algen, Erde und Grünbelag.

Autofahrer: Das Gerät entfernt zuverlässig Schmutz, Insektenreste, Staub und Streusalz von Fahrzeugen, ohne den empfindlichen Lack zu beschädigen. Dank anpassbarem Druck lassen sich auch empfindlichere Bereiche wie Felgen, Radkästen oder Unterboden effizient reinigen.

Traditionalisten: Ihr wascht euer Auto lieber mit dem Schwamm, kehrt die Einfahrt noch klassisch mit dem Besen und um eure Gartenmöbel zu reinigen, reicht euch ein Gartenschlauch mit Hochdruckdüse? Dann braucht ihr vermutlich keine moderne Technik.

Was der Hochdruckreiniger von Kärcher kann

Der kompakte, leistungsstarke Hochdruckreiniger reinigt mit einem Arbeitsdruck von 20 bis 120 Bar und einer Fördermenge von bis zu 380 l/h zuverlässig verschiedenste Oberflächen. Mit dem Vario Power Jet passt ihr den Wasserdruck stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe an.

Der Kärcher-Hochdruckreiniger KHD 3 verfügt über ein Qick-Connect-System, mit dem der vier Meter lange Schlauch schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und ausgeklickt werden kann. Der integrierte Wasserfilter schützt die Pumpe und trägt so zu einer längeren Lebensdauer des Geräts bei.

Hochdruckreiniger von Kärcher im Angebot bei Lidl. (© Lidl-Prospekt / Screenshot GIGA)

Im Lieferumfang ist eine Dreckfräse (Rotordüse) enthalten, die einen rotierenden, gebündelten Punktstrahl erzeugt. Sie eignet sich besonders für hartnäckige Verschmutzungen, da sie die doppelte Reinigungskraft einer normalen Flächendüse bietet.

Über einen Ansaugschlauch können bei Bedarf Reinigungsmittel hinzugefügt werden. Damit erhöht ihr die Reinigungsleistung des Gerätes. Hier empfiehlt sich der Kärcher-Universalreiniger RM 555 (bei Amazon ansehen). Er ist materialschonend und biologisch abbaubar.

Die leichtgängigen Räder erleichtern den Transport des Gerätes zum Einsatzort. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Pistole, Stahlrohre und Schlauch lassen sich übersichtlich verstauen, sodass das Zubehör stets an Ort und Stelle bleibt.

Das sagen Kunden über den Kärcher-Hochdruckreiniger

Im Lidl-Shop erzielte der Hochdruckreiniger eine Wertung von 4,4 von 5 möglichen Sternen. Kunden loben den günstigen Preis, das geringe Gewicht (4,3 kg) und die Leistung. Allerdings hätten sich viele Käufer von Kärcher mehr Hinweise zur Bedienung gewünscht.

