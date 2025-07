Reise geplant? Darum solltet ihr ein Blatt Papier in den Koffer legen

Warum sollte man ein Blatt Papier in seinen Reisekoffer legen? Diese scheinbar simple Maßnahme kann in bestimmten Situationen sehr hilfreich sein. Der Trick wird von erfahrenen Vielreisenden und Sicherheitsexperten sogar empfohlen.

Ein einfaches Blatt Papier kann den Urlaub retten

Ein Blatt Papier im Koffer dient in erster Linie der Identifikation. Falls euer Gepäck auf der Reise verloren geht oder das äußere Adressschild abreißt, kann ein beschriftetes Blatt Papier im Inneren des Koffers den entscheidenden Hinweis liefern. Darauf sollten euer vollständiger Name, die Heimatadresse, eine Telefonnummer und möglichst auch die Adresse der Unterkunft am Zielort stehen. So kann das Flughafenpersonal oder das Fundbüro den Besitzer schnell ausfindig machen und den Koffer leichter zurückgeben.

Ein Verlust ist nicht unwahrscheinlich, schließlich sind im Jahr 2023 laut Airhelp weltweit 36 Millionen Gepäckstücke an Flughäfen verloren oder verspätet angekommen (Quelle: Merkur).

Tipp: Falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, hilft euch auch ein Tracker im Koffer, den ihr mit dem Handy verfolgen könnt.

Koffer verloren? Das sollte man tun

Zum Lost & Found-Schalter gehen: Direkt nach der Gepäckausgabe und noch im Ankunftsbereich gibt es in jedem Flughafen eine Gepäckermittlung oder ein Lost & Found-Büro der Airline oder des Bodenabfertigers. Geht dort sofort hin und meldet, dass euer Gepäck nicht angekommen ist. Property Irregularity Report (PIR) ausfüllen: Vor Ort wird ein sogenannter PIR-Bericht (Property Irregularity Report) erstellt. Darin werden Angaben zum Gepäck (Farbe, Größe, Marke, besondere Merkmale) und eure Kontaktdaten aufgenommen. Ihr erhaltet eine Referenznummer, mit der ihr den Status online verfolgen könnt. Quittungen für Ersatzkäufe aufbewahren: Für notwendige Dinge wie Kleidung, Hygieneartikel oder Ladekabel, die ihr wegen des verlorenen Koffers kaufen müsst, solltet ihr alle Quittungen aufbewahren. Die Airline muss euch diese Notfallkäufe in der Regel erstatten. Gepäck-Tracking online nutzen: Viele Fluggesellschaften und Flughäfen bieten ein Online-Tracking-System an. Mit der Referenznummer könnt ihr den aktuellen Status des Gepäcks verfolgen. Wenn der Koffer nicht innerhalb von 21 Tagen gefunden wird, gilt er als verloren. Dann habt ihr Anspruch auf eine Entschädigung nach dem Montrealer Übereinkommen. Je nach Airline und Reiseland sind das bis zu ca. 1.600 Euro. Falls ihr eure Reise mit einer Kreditkarte gebucht habt, kann über die enthaltene Reiseversicherung eventuell ein zusätzlicher Schutz für verlorenes Gepäck bestehen.

So hilft das Blatt auch

Ein weiterer Grund für ein Blatt Papier im Koffer ist die Dokumentation des Inhalts. Gerade auf Flugreisen kommt es gelegentlich vor, dass Gepäckstücke vom Zoll oder von der Sicherheitskontrolle geöffnet werden. Ein Inhaltsverzeichnis auf einem Blatt Papier gibt hier einen schnellen Überblick, was sich im Koffer befindet. Das kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden und beschleunigt im Zweifelsfall die Kontrolle.

Zudem könnt ihr auf diesem Papier wichtige Notizen für euch selbst hinterlegen. Dazu können etwa Flugnummern, Buchungsnummern oder Notfallkontakte gehören. So habt ihr im Fall eines Handyausfalls oder bei verlorenem Portemonnaie dennoch Zugang zu den wichtigsten Informationen.

Manche Reisende nutzen das Blatt Papier auch für eine kurze Notiz an eventuelle Finder. Ein freundlicher Satz wie „Falls dieser Koffer verloren geht, bitte kontaktieren Sie mich unter…“ wirkt höflich und erhöht die Chance, das Gepäck schnell zurückzubekommen. Auf diese Kofferfarben solltet ihr übrigens laut einer Airline verzichten.