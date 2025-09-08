Reisespaß für 3,99 Euro: Aldi Süd verkauft jetzt zeitlose Spielklassiker zum Schnäppchenpreis

Ob ihr ein kleines Geschenk als Mitbringsel sucht oder Unterhaltung bei der nächsten Bahnfahrt, Reisespiele sind immer eine gute Wahl. Sie gehören in jedes Auto, wenn Kinder mit an Bord sind. Aldi hat bald mehrere beliebte Reisespiele im Angebot.

Aldi verkauft Reisespiele zum günstigen Preis

Wer schon einmal im Stau stand und die gelangweilten Blicke der Kids auf der Rückbank geerntet hat, kennt das Problem. Die Fahrt dauert länger, das Entertainmentangebot ist aber gering. In so einer Situation reicht ihr wahrscheinlich irgendwann das Handy nach hinten, damit die Kinder was zu tun haben.

Abhilfe schaffen Reisespiele, die schnell ausgepackt sind und nicht viel Zubehör brauchen. Aldi verkauft ab dem 8. September 2025 verschiedene Titel wie Kniffel, Mensch ärgere dich nicht oder Packesel für nur 3,99 Euro pro Stück (bei Aldi ansehen).

Ihr wart nicht schnell genug? Kein Problem, denn das beliebte Würfelspiel Kniffel gibt es beispielsweise auch bei Amazon, hier sogar in der edlen Metallbox (bei Amazon anschauen). Dafür zahlt ihr zwar 4,99 Euro, habt aber eine besonders stabile Verpackung, die bei einer Reise nicht so schnell kaputtgeht.

Für wen lohnt sich der Kauf von Reisespielen?

Für alle, die mit Kindern im Auto unterwegs sind und Beschäftigung suchen.

Für alle, die gern mal ein Brettspiel zocken und nicht viel Platz im Schrank haben.

Für alle, die Kindern von Freunden und Verwandten eine Kleinigkeit schenken wollen.

Wenn ihr lieber große und anspruchsvollere Brettspiele mögt, sind die kompakten Reisespiele nicht die richtige Wahl für euch.

Angebote wie das bei Aldi sind in den Filialen schnell wieder vergriffen. Für diesen Fall findet ihr online ebenfalls eine Top-Auswahl an vergleichbaren Spielen.

Amazon bietet euch zum Beispiel das Mitbringspiel Mensch ärgere dich nicht für 4,99 Euro und mit einer sehr guten durchschnittlichen Bewertung von 4,7 von 5 Sternen (bei Amazon ansehen). Es kostet zwar einen Euro mehr, dafür habt ihr aber mit der schicken Metallbox ein wirklich stabiles und handliches Spiel für Garten, Strand und Autofahrt.

Alternative für schnelle Entscheidungen

Ihr könnt nicht bis zum 8. September 2025 warten und wollt schon früher mit euren Kids Packesel spielen oder das Spiel verschenken? Kein Problem, bei Amazon bekommt ihr das Spiel für zwei bis vier Spieler in der Regel innerhalb eines Tages geliefert (bei Amazon anschauen). Mit 4,99 Euro ist es zwar einen Euro teurer als das Aldi-Angebot, dafür spart ihr euch das Anstehen an der Kasse und lauft nicht Gefahr, dass euer Wunsch-Spiel schon ausverkauft ist.

