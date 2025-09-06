Restwasser im Wasserkocher niemals erneut aufkochen? Das steckt hinter der Regel

Ihr habt zu viel Wasser im Wasserkocher erhitzt? Wir verraten euch, ob ihr es bedenkenlos weiterverwenden könnt oder ob es schlecht wird.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Keime im Wasserkocher: Wird das Wasser bei mehrmaligem Erhitzen schlecht?

In beinahe jeder Betriebsanleitung von den eigentlich energiesparenden Wasserkochern findet ihr den Hinweis, dass ihr das Wasser nicht doppelt erhitzen sollt. Die meisten Menschen glauben, dass Bakterien hier das Problem sind.

Anzeige

Es klingt logisch, wenn das Wasser im Wasserkocher ungekühlt steht, sammeln sich mit der Zeit Keime und Bakterien aus der Luft. Theoretisch kann das zum Problem werden, wenn ihr das Wasser nach mehreren Tagen einfach trinkt, ohne es noch einmal zu erhitzen.

Dazu hat sich ein Professor für Mikrobiologie und Hygiene gegenüber Oekotest.de geäußert. Seiner Ansicht nach können sich Bakterien im stehenden Wasser zwar schnell vermehren, sie werden aber bei erneutem Aufkochen zuverlässig abgetötet.

Wischroboter kochen zwar kein Wasser, nutzen es aber auch. Wie das funktioniert, zeigen wir euch im Video.

Anzeige

Können sich Schadstoffe aus dem Wasserkocher im Wasser absetzen?

Manche Menschen sorgen sich davor, dass der Wasserkocher selbst Schadstoffe ans Wasser abgeben kann. Auch hier konnte gegenüber Oekotest.de Entwarnung gegeben werden. Professor Torsten Schmidt erklärt, dass potenziell freigesetzte Stoffe in einem Wasserkocher keine schädliche Wirkung auf Menschen haben.

Der Anteil ist hierfür nicht hoch genug. Nickel löst sich bei Edelstahlgeräten nur in geringen Mengen, sodass der Stoff für Menschen unbedenklich ist. Gleiches gilt wohl für Substanzen in Kunststoffgeräten (BPA). Auch hier ist die Aufnahme nicht hoch genug für einen spürbaren „Schaden“ beim Verzehr.

Weniger Magnesium und Kalzium im Wasser durch mehrmaliges Aufkochen

Unbedenklich, aber interessant ist ein Fakt, den das GEO-Magazin schildert. Wenn Wasser kocht, entfernt der Prozess Sauerstoff und Kohlendioxid aus dem Wasser. Der Anteil an Magnesium und Kalzium wird geringer.

Die Belege sammeln sich am Boden des Wasserkochers, wo sie beim erneuten Aufkochen wieder aufgewirbelt werden. Sehr empfindliche Gaumen könnten einen leichten Geschmacksunterschied spüren. Gesundheitlich ist aber auch dieser Prozess ungefährlich, denn die Ablagerungen sind natürliche Inhaltsstoffe des Wassers.