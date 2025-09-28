Retro-Feeling trifft E-Antrieb: So fahrt ihr die eSchwalbe für nur 29 € im Monat

Mit der eSchwalbe seid ihr in der Stadt leise und emissionsarm unterwegs. Ihr Design erinnert an frühere Zeiten, während die Technik auf dem aktuellen Stand ist. Für 29 Euro im Monat nutzt ihr sie im Leasing mit einer jährlichen Fahrleistung von 2.500 Kilometern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aktuell könnt ihr die eSchwalbe 50er über Königdeals für 29 Euro monatlich leasen. Die Laufzeit beträgt 24 Monate bei einer jährlichen Laufleistung von 2.500 Kilometern (Angebot bei koenigdeals anschauen). Mit dabei ist die kostenlose Haustürlieferung, wenn ihr nicht in Berlin, Hamburg, Leipzig oder München wohnt. In diesen Städten muss das Fahrzeug direkt beim Händler abgeholt werden.

Zum Leasing-Angebot bei Königdeals

Anzeige

Privatleasing: Die eSchwalbe im Überblick

Die Schwalbe, deren Ursprünge bis 1964 in die damalige DDR zurückreichen, war ursprünglich als preiswertes Transportmittel gedacht. Ihr unverwechselbares Design und ihre Alltagstauglichkeit eroberten schnell die Herzen Europas. Unter dem Hersteller Govecs wurde die Produktion 2017 wieder aufgenommen und der neue Roller im traditionellen Design modernisiert. Die eSchwalbe 50er kombiniert einen robusten Retro-Look mit modernen Features wie einem vollelektrischen Antrieb und einer Reichweite von bis zu 52 Kilometern.

Technologisch führend bietet die eSchwalbe LED-Lichter vorne und hinten für beste Sicht bei Nacht und erhöhte Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Hydraulische Scheibenbremsen an beiden Rädern gewährleisten präzises Bremsen und stabile Anfahrten ohne Rutschen, was die Sicherheit in kritischen Situationen erhöht.

Ein 5 Zoll Human Machine Interface (HMI) – vollfarbiges TFT-Display liefert alle wichtigen Informationen auf einen Blick, von der Reichweite bis zum Ladestatus des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkus. Die Rekuperationstechnologie ermöglicht es, beim Bremsen Energie zurückzugewinnen, was die Effizienz steigert und die Reichweite pro Ladung verlängert.

Anzeige

Praktischer Stauraum von 5 Litern unter dem Sitz bietet Platz für leichtes Gepäck und persönliche Gegenstände. Die Ganzjahresreifen gewährleisten eine sichere Fahrt unter allen Wetterbedingungen.

Mehr zur Ausstattung vom eSchwalbe 50er findet ihr in dieser Übersicht:

Antrieb: Elektro

Getriebe: Automatik

Karosserie: Roller

Erstzulassung: Neu

Kilometerstand: 0 Kilometer

Leistung: 3 PS (2,2 kW)

Reichweite: 52 Kilometer (WLTP)

Verbrauch: 3,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer (kombiniert)

CO₂-Emissionen: 0,0 Gramm pro Kilometer (kombiniert)

Energieeffizienzklasse: A

Listenpreis: 7.999 Euro

Händlerstandort: Berlin, Hamburg, Leipzig und München – Haustürlieferung gegen Aufpreis

– Haustürlieferung gegen Aufpreis Lieferzeit: Sofort verfügbar

Zum Leasing-Angebot bei Königdeals

Anzeige

Elektroroller leasen: Kostenrechnung

Kosten des reinen Leasingvertrages:

24 Monate × 29 Euro monatliche Leasingrate

Bereitstellungskosten: 159 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 855 Euro

Der Leasingfaktor beträgt hervorragende 0,36

Um die eSchwalbe zu leasen, zahlt ihr neben der monatlichen Leasingrate von 29 Euro einmalig 159 Euro für die Bereitstellung des Fahrzeugs.

Beachtet jedoch, dass die Gebühren für Versicherung, Steuer und GAP-Schutz nicht in der Leasingrate enthalten sind und dass zusätzliche Kosten entstehen können, wenn ihr die Kilometerbegrenzung überschreitet.

Warum sich die eSchwalbe im Leasing lohnt

Ganz gleich, ob ihr Fahranfänger seid, zur jüngeren Generation der Verkehrsteilnehmer gehört oder als Alleinstehender meist ohne viel Gepäck unterwegs seid – ein E-Roller ist die ideale Lösung, um schnell und flexibel durch die Stadt zu kommen. Wenn ihr die eSchwalbe nicht direkt kaufen möchtet, bietet Leasing eine clevere und kostengünstige Alternative.

Anzeige

Anstelle des Kaufpreises von 7.999 Euro zahlt ihr im Leasing lediglich 855 Euro – also nur etwa 10 Prozent des Listenpreises. So genießt ihr den Sommer in voller Freiheit, ganz ohne hohe Investitionskosten. Der niedrige Leasingfaktor von 0,36 unterstreicht das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis: Für wenig Geld erhaltet ihr viel Fahrzeug.

Zum Leasing-Angebot bei Königdeals

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.