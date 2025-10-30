Retro-Kult für Lego-Fans: „Die Goonies“ feiern 40 Jahre mit einem eigenen Set

Die älteren unter euch werden den Kultfilm „Die Goonies“ von Steven Spielberg (1985) noch kennen und sollten sich den 4. November 2025 vormerken. Ab diesem Tag verkauft der Lego-Shop die umgesetzte Idee aus dem „Ideas-Programm“. Ein Set, das sehr begehrt sein wird.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lego Goonies könnten einen Hype auslösen

Ab dem 4. November 2025 ist es so weit. Im Lego-Shop werdet ihr das 2.109 Teile starke Set „The Goonies“ für 299,99 Euro (im Lego-Shop ansehen) erhalten. Für Filmfans ein Must-have und auch für Liebhaber von Retro-Aktionen ein Muss.

Anzeige

Seid ihr Teil des Lego-Insiders-Programms, dürft ihr schon zwischen dem 1. und dem 3. November 2025 shoppen. Geeignet ist das Set ab 18 Jahren, es gehört damit offiziell zum Lego für Erwachsene.

Das Lego-Set könnt ihr ab dem 4. November 2025 bekommen. (© Screenshot Lego.com )

Um nochmal in Stimmung zu kommen, bekommt ihr bei Amazon die Blu-ray des Films „Die Goonies“ für weniger als zehn Euro (bei Amazon ansehen). Ihr könnt ihn aber auch über Prime Video kaufen oder leihen.

Gut zu wissen: Kauft ihr das „Goonies-Set“, könntet ihr eine kostenlose Gratisbeigabe bekommen. Laut Stonewars handelt es sich um das Set Lego 40774 The Goonies: Dachboden der Familie Walsh (im Lego-Online-Shop ansehen). Allerdings bekommt ihr das zusätzliche Set nur, solange der Vorrat reicht.

Anzeige

Für wen lohnt sich das Lego-Set?

Für Liebhaber des Films „Die Goonies“ aus den 80ern.

Für alle, die ein Geschenk zu Weihnachten für einen Filmfan suchen.

Sammler, die Lego als Wertanlage nutzen.

Eltern, die Lego-Produkte für ihre Kinder suchen.

So ist das Lego-Set aufgebaut

Das „Goonies“-Set ist Teil der Lego Ideas Reihe und kommt als 71. Set auf den Markt. Lego verkauft es teil exklusiv, erhältlich ist es somit nur in den Brand Stores, im offiziellen Lego-Onlineshop und später teilweise bei Handelspartnern des Unternehmens. Im allgemeinen Einzelhandel werdet ihr das exklusive Set allerdings vergeblich suchen.

Der geplante UVP liegt bei 299,99 Euro. Hergestellt wurde das „Goonies-Schiff“ auf der Vorlage eines Fan-Designers, der sein Modell zu einem Lego-Ideas Wettbewerb einreichte und gewann.

Im Set bekommt ihr 2.910 Teile, 12 Minifiguren und jede Menge Accessoires. Die Figuren sind dem Film nachempfunden, ihr könnt sie mit diversen Zubehörteilen ausstatten.

Anzeige

Wie so oft bei Lego kritisiert, werdet ihr es auch diesmal wieder mit Aufklebern zu tun bekommen, um das Set fertig aufzubauen. Hauptfokus liegt auf den Räumlichkeiten des als halben Schiffs dargestellten Modells.

Fertig aufgebaut hat das Modell eine Größe von 62 x 36 Zentimetern, bei vielen Sammlern dürfte das teil exklusive Set aber einfach im OVP-Karton bleiben. Für ein „Erwachsenenmodell“ gibt es erstaunlich viele „Spielfunktionen“ und Möglichkeiten, Lego-Details nachzuahmen.