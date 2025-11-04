Retro-Luxus-Schlitten aus Klemmbausteinen gibt's jetzt zum halben Preis – und ohne Aufkleber

Wenn die RoboCop-Filmwelt eure Herzen höherschlagen lässt, solltet ihr euch das BlueBrixx-Pro Modell 6000 SUX auf keinen Fall entgehen lassen. Es kommt ohne nervige Aufkleber und ist zum Schnäppchenpreis erhältlich. Denkt auch schon an Weihnachten, falls ihr noch ein Geschenk für einen Film-Fan sucht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Authentisches Filmfeeling mit BlueBrixx Modell 6000 SUX

Mit dem 6000 SUX nahmen die Macher des Films „RoboCop“ (1987) die protzigen Schlitten der amerikanischen Autoindustrie kräftig aufs Korn. Echte Filmkenner unter euch wissen natürlich, dass das Modell auf den Pontiac 6000 anspielt und die drei Buchstaben SUX (gesprochen sucks) nicht zufällig gewählt wurden.

Anzeige

Der echte Schlitten passt vermutlich nicht in eure vier Wände, das BlueBrixx-Pro Modell 6000 SUX aber schon. Ihr bekommt es im Rahmen der Blue Week aktuell um 50 Prozent reduziert für günstige 12,45 Euro.

Robocop 6000 SUX bei BlueBrixx kaufen

Der 6000 SUX hat eine besondere Bedeutung (© Screenshot bluebrixx.com)

Wenn ihr euch beim Bauen nochmal echtes Robocop-Feeling gönnen wollt, bekommt ihr die Blu-Ray zum Film bei Amazon für 10,16 Euro (bei Amazon ansehen). Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video ausleihen oder im Rahmen eurer Mitgliedschaft anschauen.

Anzeige

Für wen ist das Modell 6000 SUX ein Must-Have?

Für alle Fans der Robocop Filme, insbesondere der frühen Teile.

Für alle Satiriker, die humorvoll Kritik an den klassischen Ami-Schlitten von damals äußern wollen.

Für Klemmbausteinfans, die Aufkleber am Modell hassen.

Für Kids zum Spielen, denn dieses Modell ist für Sammler gedacht.

Schnäppchen aus der Robocop-Welt Als echte Robocop-Fans könnt ihr bei BlueBrixx noch mehr zum Film abstauben. Die beiden Figuren Robocop (423 Teile) und Robocop 2 (1228 Teile) sind ebenfalls bedruckt und kommen ohne lästige Sticker! Ein echtes Stück Filmgeschichte schnappt ihr euch außerdem mit dem Modell ED209 im Displaymaßstab (2519 Teile) mit bedruckten Teilen. Der zurzeit um 50 Prozent reduzierte OCP Police Cruiser (376 Teile) vervollständigt eure Robocop-Welt.

Anzeige

So ist der 6000 SUX von BlueBrixx aufgebaut

Der 6000 SUX aus dem Robocop-Filmuniversum verspricht beim Bauen jede Menge Spaß. Die 401 Teile sind allesamt bedruckt und ohne störende Sticker gestaltet. Das Design ist authentisch und erinnert euch tatsächlich an viele legendäre Szenen aus der Unterwelt des Films.

Fertig aufgebaut schmückt das Modell mit einer Größe von 220 x 86 x 60 Millimeter euer Regal oder die Vitrine. Das Set aus Noppensteinen ist offiziell lizenziert, sodass ihr euch authentischen Bauspaß der Robocop Filmreihe nach Hause holt.

In Kombination mit den anderen Robocop-Modellen könnt ihr euch eure eigene kleine Unterwelt zu Hause aufbauen, Spaßfaktor XXL!

Tipp: Vom 3. bis zum 9. November findet die Blue Week bei BlueBrixx statt. Ihr bekommt zahlreiche Sets günstiger als gewohnt, aber nur, solange der Vorrat reicht. Schnell sein lohnt sich, wenn ihr neue Klemmbausteine-Sets ergattern und euch die Winterzeit mit Bauvergnügen versüßen wollt. Perfekt, um auch schon einige Weihnachtsgeschenke zu shoppen.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch, und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufern über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.