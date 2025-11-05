Rewe erstattet den Kaufpreis: Dieses Produkt solltet ihr sofort zurückgeben

Wer kürzlich Käse gekauft hat, sollte lieber auf Nummer sicher gehen.

Rewe hat einen vorsorglichen Rückruf für das Produkt „Raclette Entremont“ in Scheiben gestartet. Grund für diese Maßnahme ist der Verdacht auf einen Befall mit Listerien-Bakterien. Vom Verzehr des betroffenen Käses wird daher dringend abgeraten, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

Welche Produkte sind konkret betroffen?

Betroffen von dem Rückruf sind drei verschiedene Packungsgrößen mit spezifischen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD):

125-Gramm-Packung: 15.11.2025, 22.11.2025 und 27.11.2025

15.11.2025, 22.11.2025 und 27.11.2025 200-Gramm-Packung: 22.11.2025 und 23.11.2025

22.11.2025 und 23.11.2025 Ein-Kilogramm-Packung: 18.11.2025

So sieht die betroffene 125-Gramm-Packung aus. (© Firma Sales & Service Aktuell GmbH)

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten oder Produkte der Marke sind nach Angaben des Unternehmens nicht betroffen (Quelle: Rewe). Das Unternehmen hat die betroffene Ware bereits aus dem Verkauf nehmen lassen – es kann jedoch nicht ausgeschlossen werde, dass bereits einige Packungen von Kunden gekauft wurden.

Ware zurückgeben – Geld erstattet bekommen

Falls ihr eines der genannten Produkte gekauft habt, könnt ihr es in der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgeben. Den Kaufpreis bekommt ihr auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Damit ihr weitere Produktrückrufe nicht verpasst, empfiehlt es sich die passende App auf euer Handy zu laden. Darüber werdet ihr über weitere Meldungen umgehend informiert.

Darum sind Listerien so gefährlich

Listerien sind Bakterien, die die Infektionskrankheit Listeriose auslösen können. Eine solche Infektion äußert sich häufig durch grippeähnliche Symptome wie Fieber, Schüttelfrost und Muskelschmerzen, in manchen Fällen begleitet von Erbrechen oder Durchfall.

Immerhin: Bei den meisten Menschen mit gesundem Immunsystem können die Erreger keine Infektion auslösen. Besonders gefährdet sind eher Personengruppen mit einem geschwächten Immunsystem, wie Schwangere, Kleinkinder oder ältere Menschen. Insbesondere für Schwangere stellt eine Listeriose ein ernstes Risiko für das ungeborene Kind dar (Quelle: RKI).