Rewe-Schlappe vor Gericht: Das darf in der App nicht mehr passieren

Nach einer Klage von Verbraucherschützern muss Rewe seine beliebte App an einer entscheidenden Stelle ändern.
Das Landgericht Köln hat nach einer Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ein Urteil gegen Rewe gefällt. Der Supermarkt darf in seiner App keine Bonus-Coupons mehr anbieten, ohne den dazugehörigen Gesamtpreis des Produkts zu nennen. Die Richter stuften die bisherige Praxis als irreführende Werbung ein, da sie keine fundierte Kaufentscheidung ermögliche.
Rewe muss Smartphone-App ändern
Konkret ging es um Angebote, bei denen ihr als Kundinnen und Kunden zwar den Rabatt sehen konntet, den Endpreis aber erst im Laden erfahren habt. Dies mache eine transparente Preisbildung unmöglich, so die Verbraucherschützer. Rewe erklärte, das Urteil zur Kenntnis zu nehmen und nun die notwendigen Anpassungen zu prüfen – rechtskräftig ist die Entscheidung allerdings noch nicht.
Rewe ist mit dieser Art von rechtlicher Auseinandersetzung nicht allein. Auch andere große Ketten wie Lidl, Penny, Netto und Edeka mussten sich bereits wegen ihrer Rabattwerbung vor Gericht verantworten. In früheren Urteilen wurde festgelegt, dass bei Preisnachlässen immer der niedrigste Preis der vergangenen 30 Tage als Vergleichswert angegeben werden muss.
Supermarkt-Apps im Fokus
Solche Treue-Apps sind bei den Deutschen extrem beliebt und beeinflussen das Kaufverhalten stark. Sehr viele Haushalte in Deutschland nutzen mindestens eine Supermarkt-App. Mehr als die Hälfte dieser Nutzer lässt sich durch die digitalen Coupons zu zusätzlichen Einkäufen motivieren.
Gleichzeitig bleibt die Weitergabe persönlicher Daten für viele ein sensibles Thema. Nur etwa ein Drittel der App-Nutzer teilt freiwillig Informationen, während 43 Prozent dies ablehnen. Die Bereitschaft, persönliche Daten preiszugeben, steigt jedoch oft mit dem gefühlten Wert des angebotenen Rabatts (Quelle: t-online).