Rewe zwingt Kunden neues Feature auf: Wer sich ab dem 27. August nicht beugt, kann die App direkt deinstallieren

Rewe zieht die Sicherheitsschraube an und führt für alle Kundenkonten eine doppelte Absicherung ein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Supermarktkette Rewe führt ab dem 27. August 2025 die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für sämtliche Kundenkonten verpflichtend ein – das bestätigt eine Mail an die Kunden. Diese Sicherheitsmaßnahme betrifft alle Nutzer der Rewe-App und der offiziellen Webseite. Künftig müsst ihr euch nicht nur mit eurem Passwort anmelden, sondern zusätzlich einen per E-Mail zugesendeten Code eingeben oder den Zugang via Authenticator-App bestätigen.

Anzeige

Darum führt Rewe 2FA als Pflicht ein

Die Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen folgt auf mehrere Betrugsversuche, bei denen Cyberkriminelle es auf die Bonus-Guthaben der App-Nutzer abgesehen hatten. Noch im Februar 2025 hatte Rewe die zweistufige Authentifizierung lediglich als freiwillige Option empfohlen und Berichte über Sicherheitslücken im System zurückgewiesen (Quelle: Spiegel).

Für die zusätzliche Absicherung eures Kontos habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr bestätigt eure Anmeldung über einen per E-Mail erhaltenen Code oder – falls ihr bereits eine Authenticator-App nutzt – über diese zweite Anwendung. Die Wahl zwischen beiden Varianten steht euch frei.

Das ist die Mail, die Nutzer mit Rewe-Konto aktuell bekommen. (© Screenshot GIGA)

Wer sich den zusätzlichen Aufwand nicht machen möchte, kann die Rewe-App ab dem 27. August nicht mehr für das Einlösen von Coupons und das Sammeln von Bonus-Guthaben nutzen – ganz einfach.

Anzeige

Viele Dienste und Unternehmen setzen auf Zwei-Faktor-Authentifizierung

Die Einführung der 2FA reiht sich in einen breiten Trend der digitalen Sicherheit ein. Immer mehr Unternehmen setzen auf mehrstufige Authentifizierungsverfahren, um ihre Kunden vor unautorisierten Zugriffen zu schützen.

Experten begrüßen diesen Schritt als zeitgemäße Antwort auf die wachsende Bedrohung durch Cyberkriminalität. Für die Nutzer bedeutet dies zwar einen zusätzlichen Schritt beim Login, dafür aber deutlich mehr Sicherheit für ihre persönlichen Daten und Bonuspunkte.