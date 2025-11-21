Richtig beliebt auf Amazon: Der Haribo-Adventskalender für 15,27 Euro leuchtet sogar im Dunkeln

Wer einen klassischen Süßigkeiten-Adventskalender sucht, liegt mit dem Haribo-Kalender richtig. Früh bestellen lohnt sich, damit er sicher vor dem 1. Dezember ankommt.

Was steckt im Haribo-Adventskalender drin?

Im Advent ist es an der Zeit für kleine Überraschungen und Naschereien. Der Haribo-Adventskalender bietet einiges an Abwechslung: Hinter den 24 Türchen verbergen sich Fruchtgummis, Gummibärchen und Kaubonbons.

Das Motiv des Kalenders leuchtet sogar im Dunkeln. Den Adventskalender gibt es aktuell für 15,27 Euro (bei Amazon ansehen).

HARIBO Adventskalender 2025 mit 24 Mini-Tüten (300g) | Gummibärchen, Fruchtgummi & Maoam | Süßigkeiten Weihnachtskalender für Kinder & Familien – bunte Überraschung bis Heiligabend Haribo GmbH & Co. KG

Für wen lohnt sich der Haribo-Adventskalender?

Für Familien mit Kindern: Der Haribo-Adventskalender bietet kleinen Naschkatzen eine bunte Mischung aus Fruchtgummi, Gummibärchen und Maoam. Das leuchtende Motiv sorgt für Weihnachtsstimmung im Kinderzimmer.

Für erwachsene Haribo-Fans: Auch erwachsene Fruchtgummi-Fans kommen auf ihre Kosten. Für sie ist der Kalender Nostalgie und Genuss pur.

Menschen mit Laktoseintoleranz: Wenn ihr aus gesundheitlichen Gründen auf Laktose verzichten müsst, kann ein Fruchtgummi-Adventskalender eine Option sein. Prüft vorab aber unbedingt die Inhaltsstoffe und Allergenhinweise der einzelnen Sorten.

Spezielle Ernährungsstile: Wenn ihr auf zuckerreduzierte Adventskalender oder auf vegetarische beziehungsweise vegane Rezepturen Wert legt, eignet sich der Kalender nicht für euch.

Der Haribo-Adventskalender im Detail

Im Haribo-Adventskalender befinden sich 24 Mini-Tütchen mit insgesamt 300 g Inhalt. Hier eine Übersicht der enthaltenen Haribo-Klassiker (Quelle: Amazon):

drei Christmas-Minis, zehn Gramm

einmal Kinder-Schnuller-Minis, zehn Gramm

einmal Goldbären-Minis, zehn Gramm

einmal Lakritz Schnecken, 13 Gramm

dreimal Weihnachtsbären-Minis, zehn Gramm

einmal Weihnachts-Goldbär, 20 Gramm

einmal Kinder Schnuller, zwölf Gramm

einen Nikolausschuh, zwölf Gramm

einmal Tropifrutti-Minis, zehn Gramm

dreimal Winterland-Minis, zehn Gramm

dreimal Süsse-Weihnachten-Minis, zehn Gramm

einmal Saft-Goldbären-Minis, 25 Gramm

einmal Fruchtschnecke, 16 Gramm

einmal Maoam Pinballs, zehn Gramm

einmal Maoam Würfel, 22 Gramm

einmal Maoam Würfel Sour, 22 Gramm

Das Design des Kalenders ist im Stil der bekannten Haribo-Weihnachtsmotive gehalten und hat einen „Glow-in-the-dark“-Effekt, das Motiv leuchtet also im Dunkeln.

Produktbewertung: Das sagen die Käufer

Die Bewertungen auf Amazon sind überwiegend positiv, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,5 von 5 Sternen (Stand November 2025). Besonders gelobt wird die bewährte Markenqualität von Haribo und die abwechslungsreiche Mischung verschiedener Sorten.

Einzelne Bewertungen enthalten Kritik am Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier wird mit dem vergleichsweise hohen Preis pro 300 g im Vergleich zu normalen Haribo-Tüten argumentiert.

