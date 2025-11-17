Rossmann und dm können einpacken: Amazon verramscht Rasierklingen von Gillette

Wer neue Rasierklingen braucht, sollte jetzt bei Amazon vorbeischauen: Der Onlinehändler hat verschiedene Rasierklingen von Markenhersteller Gillette stark reduziert. Bei diesen Preisen können selbst Rossmann oder dm nicht mithalten.
Amazon reduziert Rasierklingen von Gillette
Günstige Rasierer, teure Klingen – das kennen wir. Gillette, Wilkinson und Co. haben das clevere Geschäftsmodell perfektioniert. Vor allem die beliebten Gillette-Rasierklingen Fusion 5 oder Mach 3 sind oft richtig teuer. Genau der richtige Zeitpunkt also für das aktuelle Angebot bei Amazon: Das 24er-Pack Mach-3-Klingen gibt es dort aktuell für 34,98 Euro (jetzt bei Amazon anschauen). Das macht nur 1,45 Euro pro Klinge.
Auch die modernen Fusion-5-Klingen sind im Angebot: Die 16er-Packung kostet 36,98 Euro (jetzt bei Amazon ansehen). Das sind satte 29 Prozent weniger als der UVP. Umgerechnet zahlt man so rund 2,30 Euro pro Klinge.
Ein Blick in die Drogerien zeigt: Mit diesen Preisen können dm und Rossmann aktuell nicht mithalten. Im dm-Onlineshop kostet bereits die 12er-Packung der Fusion-5-Rasierklingen über 36 Euro.
Philips One Blade ebenfalls im Angebot bei Amazon
Wer lieber elektrisch rasiert, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Den Philips OneBlade 360 gibt es gerade für 34,98 Euro (jetzt bei Amazon ansehen). Der Elektrorasierer eignet sich für Gesicht und Körper und wird mit 3 Trimm- sowie 2 Körperaufsätzen geliefert. Insgesamt sind drei Klingen enthalten – so könnt ihr lange rasieren, ohne gleich neue Klingen kaufen zu müssen. Übrigens: Der OneBlade ist mit 4,4 Sternen auch hervorragend bewertet und Bestseller in seiner Kategorie.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.