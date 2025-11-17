Rossmann und dm können einpacken: Amazon verramscht Rasierklingen von Gillette

Wer neue Rasierklingen braucht, sollte jetzt bei Amazon vorbeischauen: Der Onlinehändler hat verschiedene Rasierklingen von Markenhersteller Gillette stark reduziert. Bei diesen Preisen können selbst Rossmann oder dm nicht mithalten.

Amazon reduziert Rasierklingen von Gillette

Günstige Rasierer, teure Klingen – das kennen wir. Gillette, Wilkinson und Co. haben das clevere Geschäftsmodell perfektioniert. Vor allem die beliebten Gillette-Rasierklingen Fusion 5 oder Mach 3 sind oft richtig teuer. Genau der richtige Zeitpunkt also für das aktuelle Angebot bei Amazon: Das 24er-Pack Mach-3-Klingen gibt es dort aktuell für 34,98 Euro (jetzt bei Amazon anschauen). Das macht nur 1,45 Euro pro Klinge.

Gillette-Rasierklingen für Mach 3 Für eine sanfte Rasur mit Gleitstreifen und spezieller Klingenbeschichtung gegen Hautirritationen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 17:00 Uhr

Auch die modernen Fusion-5-Klingen sind im Angebot: Die 16er-Packung kostet 36,98 Euro (jetzt bei Amazon ansehen). Das sind satte 29 Prozent weniger als der UVP. Umgerechnet zahlt man so rund 2,30 Euro pro Klinge.

Gillette-Rasierklingen für Fusion 5 16 Ersatzklingen mit verbessertem Gleitstreifen für besonders sanfte und gründliche Rasuren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 16:58 Uhr

Ein Blick in die Drogerien zeigt: Mit diesen Preisen können dm und Rossmann aktuell nicht mithalten. Im dm-Onlineshop kostet bereits die 12er-Packung der Fusion-5-Rasierklingen über 36 Euro.

Philips One Blade ebenfalls im Angebot bei Amazon

Wer lieber elektrisch rasiert, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Den Philips OneBlade 360 gibt es gerade für 34,98 Euro (jetzt bei Amazon ansehen). Der Elektrorasierer eignet sich für Gesicht und Körper und wird mit 3 Trimm- sowie 2 Körperaufsätzen geliefert. Insgesamt sind drei Klingen enthalten – so könnt ihr lange rasieren, ohne gleich neue Klingen kaufen zu müssen. Übrigens: Der OneBlade ist mit 4,4 Sternen auch hervorragend bewertet und Bestseller in seiner Kategorie.

Philips OneBlade 360 F Rasierer mit 360-Grad-Klinge für Gesicht und Körper, inkl. 3 Trimmaufsätze und 2 Körperaufsätze für Nass- und Trockenrasur. 3 Klingen im Lieferumfang. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 16:56 Uhr

