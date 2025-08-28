Router-Premiere: So eine Fritzbox gab es noch nie

Ein Gerät für alles – die neue Fritzbox will genau das liefern.

Noch vor dem offiziellen Start der IFA 2025 in Berlin zeigt sich ein neues Flaggschiff unter den Kabelroutern: die Fritzbox 6690 Pro. Die Kombination aus DOCSIS 3.1, Wi-Fi 7 und erweiterter Smart-Home-Fähigkeit ist ein Novum im Fritzbox-Portfolio.

Fritzbox 6690 Pro mit Wi-Fi 7 angekündigt

Die neue Fritzbox 6690 Pro richtet sich klar an Kabelinternet-Nutzer mit hohen Ansprüchen. Im Fokus steht Wi-Fi 7 im Tri-Band-Modus, mit jeweils bis zu 5.760 MBit/s auf den 6- und 5-GHz-Bändern sowie 688 MBit/s auf 2,4 GHz. Damit dürfte sich der Router besonders für Haushalte mit vielen vernetzten Geräten eignen.

Ein schneller 2,5-GBit/s-LAN-Port, drei zusätzliche Gigabit-Anschlüsse und zwei USB-3.0-Ports sind an der Fritzbox 6690 Pro ebenfalls zu finden. Smart-Home-Nutzer profitieren von integrierter DECT-ULE- und Zigbee-Unterstützung. Auch Matter ist bereits vorgesehen.

Zusätzlich integriert der Hersteller Fritz! (früher als AVM bekannt) die komplette Telefonie-Infrastruktur: DECT für Schnurlostelefone, zwei analoge Anschlüsse und IP/SIP-Telefonie stehen bereit.

Das Betriebssystem FritzOS bleibt Herzstück des Systems. Es bringt bekannte Funktionen wie den WLAN-Gastzugang, eine Kindersicherung, Mediaserver, VPN-Funktionen und die NAS-Verwaltung mit. Alles zusammen soll die 6690 Pro zur zentralen Steuerzentrale für moderne Heimnetze machen (Quelle: Fritz!).

Fritzbox 6690 Pro: Preis noch offen

Die Fritzbox 6690 Pro auf der IFA in Berlin zu sehen sein, die vom 5. bis 9. September 2025 stattfindet. Dort präsentiert Fritz! nicht nur den neuen Router, sondern auch weitere Netzwerk- und Smart-Home-Produkte. Angaben zu Marktstart und Preis fehlen bislang. Erfahrungsgemäß erscheinen neue Modelle jedoch meist wenige Wochen nach der Messe.