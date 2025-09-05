Rückfall in alte Muster? Vier Samsung-Geräte, die zu sehr von Apple inspiriert sind

Hat Samsung den Faden verloren und bei Apple wiedergefunden?

Über Jahre hinweg hat sich Samsung von dem Vorwurf gelöst, bloß ein Nachahmer von Apple zu sein. Mit der Galaxy-Z-Reihe brachte der Konzern mutige Innovationen auf den Markt, die Apple bis heute nicht im Portfolio hat. Doch aktuelle Leaks und Produkte lassen Zweifel aufkommen, ob Samsung diesen Weg konsequent weitergeht. Dabei hat eines der Produkte nach dem Release bereits für Unruhe gesorgt.

Samsung wieder zu nah an Apple?

Ein Tweet sorgt aktuell für Diskussion. Zu sehen sind dort nicht etwa reine Apple-Produkte, sondern passend dazu die Samsung-Modelle:

Das jüngste Beispiel: Das gerade geleakte Samsung Galaxy S26 Edge. Schon Monate bevor Apple sein iPhone 17 Pro offiziell präsentiert, ist das Design durchgesickert. Genau daran erinnert Samsungs neues Gerät auffällig stark – falls es genau so erscheint. Doch es gibt auch andere Beispiele.

Der neue S Pen für das Galaxy Tab S11 Ultra. Samsung spendiert dem neuen Stift ein komplettes Redesign, das dem Pencil Pro von Apple sehr ähnlich sieht.

Auch im Wearable-Segment zieht Samsung nach. Statt wie bisher auf die eigene „Pro“-Bezeichnung zu setzen, gibt es nun eine Galaxy Watch Ultra (Test) – ein Name, der sofort an Apples Premium-Uhr erinnert. Zwar sind es keine 1:1-Kopien, wie man sie oft bei kleineren Herstellern aus China findet, aber die Richtung ist klar: Es wird Ähnlichkeit zu Apple gesucht.

Ähnliches zeigt sich bei den Galaxy Buds 3 Pro. Während ältere Generationen klar eigene Wege gingen, kommt das aktuelle Modell den AirPods von Apple optisch sehr nahe. Ein Streifen auf der Rückseite sorgt zwar für einen minimalen Unterschied, doch der Gesamteindruck ist kaum zu übersehen.

Apple-Ähnlichkeit hat schon für Ärger gesorgt

Dabei hat genau die Nähe beim Design der Galaxy Buds 3 Pro intern für sehr viel Ärger gesorgt. Der Chef soll damals wütend vor die Designabteilung getreten sein und sich über das Designplagiat und die Qualitätsprobleme beschwert haben. Ein Schritt, der davor nicht vorkam.

Gerade weil Samsung längst bewiesen hat, dass es ohne Apple-Kopien geht, wirkt diese Entwicklung irritierend. Und auch One UI hat sich in den letzten Jahren zu einer der individuellsten Android-Oberflächen entwickelt. Samsung hat diese Kopien also gar nicht nötig, um erfolgreich zu sein. Es schadet dem Unternehmen am Ende nur, weil die echten Erfolge geschmälert werden und alle nur auf die Apple-Ähnlichkeiten schauen.