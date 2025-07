Rückruf-Flut bei Ford: Das steckt hinter dem traurigen Rekord

Ford ertrinkt in einer wahren Flut von Rückrufen, sollte man meinen – doch dahinter steckt ein neuer, wenn auch riskanter Plan.

Noch nie hat ein Autobauer so viele Rückrufe aushalten müssen wie Ford gerade jetzt. Allein 89 Rückrufaktionen summieren sich bereits zur Jahreshälfte 2025 – kein anderer Hersteller hat über ein ganzes Jahr zuvor so viele Autos wieder eingesammelt. Toyota holte 2009 einmal 3,8 Millionen Fahrzeuge mehrerer Marken in einer einzigen Aktion zurück.

4 Millionen Pkw zurückgerufen: Ford

Die Masse der Rückrufe bezieht sich allein auf die USA, international steigt die Zahl damit noch weiter an. Betroffen sind insgesamt rund 4 Millionen Fahrzeuge von Ford. Die Kosten dafür sind nicht genau bekannt. Analysten zufolge sollen die Rückrufe aber schon jetzt etwa 4 Prozent von Fords Jahresgewinn aufzehren und liegen damit deutlich über dem Branchenschnitt (Quelle: Auto Motor Sport). Ist das der Anfang vom Ende für den Traditionshersteller?

Wohl kaum. Denn die Rückrufwelle ist laut Ford Teil einer neuen Qualitätsoffensive, mit der der Hersteller bei Kunden punkten und langfristig auf diesem Weg besser werden will.

So geht etwa ein Drittel der hohen Rückrufzahlen auf sogenannte Rückruf-Audits zurück. Dabei geht es um Überprüfungen vorheriger Reparaturen. Im Fokus sollen dabei vor allem Fehler stehen, die zuvor ausschließlich per Software behoben wurden – eine Art Qualitätskontrolle also.

Die Zahl der Angestellten in internen Technikteams sei seit 2024 verdoppelt worden, so Ford weiter. Systeme wie Antriebsstrang oder Fahrassistenten sollen länger getestet werden. Zu den Rückrufen gehören auch Modelle, die beispielsweise vom Händler wieder zurück zu Ford kommen. Nicht immer sind also Endkunden betroffen. Hierzulande steht hingegen inzwischen fest, dass Ford 3.000 Stellen streichen wird (Quelle: Tagesschau).

Rückrufe als Zeichen von Qualität? Ford geht ins Risiko

Die Qualität will Ford auch auf anderen Wegen voranbringen. So sollen 70 Prozent der Bonuszahlungen für Führungskräfte im Konzern daran gebunden sein, die Qualitätsziele zu erreichen.

Mit dem Schritt geht Ford jedoch auch ein Risiko ein. Die öffentliche Wahrnehmung der vielen Rückrufe könnte nämlich genau ins Gegenteil umschlagen. Statt mehr Qualität sehen Kunden nur einen Rückruf nach dem anderen. Damit dem nicht so ist, muss Ford offensiv mit der Änderung umgehen – und vor allem durch die Aktionen einen Satz nach vorn machen.