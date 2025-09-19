Rückruf für Akku-Staubsauger: Wer eines dieser Rowenta-Modelle hat, muss handeln

Achtung! Wenn ihr einen kabellosen Akkustaubsauger von Rowenta habt, müsst ihr jetzt einmal aufs Modell schauen. Zahlreiche Varianten wurden zurückgerufen. GIGA erklärt euch, welche Modelle gefährlich sind und wie ihr vorgehen müsst.

Staubsauger-Akkus: Rowenta startet Rückruf wegen Überhitzungsgefahr

Wer kürzlich einen kabellosen Staubsauger des Unternehmens Rowenta gekauft hat, lebt womöglich gefährlich. Für Akkus der Modelle X-Force Flex 14.60 und 15.60 hat Rowenta nun vorsorglich eine Rückrufaktion gestartet. Ob euer Akku betroffen ist, ermittelt ihr mit der Referenz. Diese findet ihr am Gehäuse des Akkus in Form von Buchstaben und Zahlen. Achtet auf die Beschreibung „REF:“

Betroffene Referenznummern und Geräte

Nicht alle Geräte sind betroffen, der verbaute Akku ist entscheidend. GIGA verrät euch nun, bei welchen Modellen ihr schauen müsst und welche Akku-Referenz einen Austausch erforderlich macht.

Betroffen sind die Geräte:

X-Force Flex 14.60 Auto Aqua, Auto Animal, Allergy

X-Force-Flex 15.60 Animal, Auto-Aqua, Aqua

Cordless Stick Cleaner Versatile Handstil

Versatile X-Force 14.60 Animal

Handstick Cordless X-Force Flex 14.60

Versatile X-Force 15.60 Animal, Animal-Care

Handstick X-Force Flex 14.60 Auto-Aqua

Die betroffenen Referenznummern sind:

RH99C0WO

RH99A9WO

RH9958WA

TY99F1WO

TY99C0WO

RH99F1WO

TY99A8WO

TY99F1HO

TY99G1WO

RH99C3WO

RH99G1WO

EO99F1NO

RH99F3WO

TY99F2GO

TY99C0HO

TY99A2GO

RH99G3WO

RH9958WA

RH99B8WO

RH99C3WO

RH9989WO

RH9958WO

RH9959WO

RH9990WO

TY9989WO

TY9990WO

TY9959WO

So geht ihr für den Rücktausch des Akkus vor

Habt ihr einen Staubsauger mit entsprechender Referenznummer gekauft, bekommt ihr auf der Website von Rowenta schnelle Hilfe.

Im ersten Schritt wählt ihr euren Standort aus:

So prüft ihr euren Staubsauger (© Rowenta.de)

Gebt nun die Referenznummer eures Akkus an:

Die Referenznummer des Akkus ist entscheidend (© Rowenta.de)

Verfahrt anschließend nach den Vorgaben von Rowenta:

Hier könnt ihr einen neuen Akku bestellen (© Rowenta.de)

Rowenta bewertet die Gefahr für euch gering, das Unternehmen bittet aber trotzdem, die betroffenen Akkus nicht weiter zu nutzen. Ihr bekommt einen kostenlosen Ersatzakku und könnt euren Staubsauger damit wieder risikolos verwenden.

Hier Akkutausch beantragen

Solltet ihr mehrere Akkus besitzen (Zubehör), werden alle betroffenen Produkte ausgetauscht. Für die Entsorgung eures Alt-Akkus seid ihr selbst verantwortlich.

