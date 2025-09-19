Rückruf für Akku-Staubsauger: Wer eines dieser Rowenta-Modelle hat, muss handeln

Achtung! Wenn ihr einen kabellosen Akkustaubsauger von Rowenta habt, müsst ihr jetzt einmal aufs Modell schauen. Zahlreiche Varianten wurden zurückgerufen. GIGA erklärt euch, welche Modelle gefährlich sind und wie ihr vorgehen müsst.
Staubsauger-Akkus: Rowenta startet Rückruf wegen Überhitzungsgefahr
Wer kürzlich einen kabellosen Staubsauger des Unternehmens Rowenta gekauft hat, lebt womöglich gefährlich. Für Akkus der Modelle X-Force Flex 14.60 und 15.60 hat Rowenta nun vorsorglich eine Rückrufaktion gestartet. Ob euer Akku betroffen ist, ermittelt ihr mit der Referenz. Diese findet ihr am Gehäuse des Akkus in Form von Buchstaben und Zahlen. Achtet auf die Beschreibung „REF:“
Betroffene Referenznummern und Geräte
Nicht alle Geräte sind betroffen, der verbaute Akku ist entscheidend. GIGA verrät euch nun, bei welchen Modellen ihr schauen müsst und welche Akku-Referenz einen Austausch erforderlich macht.
Betroffen sind die Geräte:
- X-Force Flex 14.60 Auto Aqua, Auto Animal, Allergy
- X-Force-Flex 15.60 Animal, Auto-Aqua, Aqua
- Cordless Stick Cleaner Versatile Handstil
- Versatile X-Force 14.60 Animal
- Handstick Cordless X-Force Flex 14.60
- Versatile X-Force 15.60 Animal, Animal-Care
- Handstick X-Force Flex 14.60 Auto-Aqua
Die betroffenen Referenznummern sind:
- RH99C0WO
- RH99A9WO
- RH9958WA
- TY99F1WO
- TY99C0WO
- RH99F1WO
- TY99A8WO
- TY99F1HO
- TY99G1WO
- RH99C3WO
- RH99G1WO
- EO99F1NO
- RH99F3WO
- TY99F2GO
- TY99C0HO
- TY99A2GO
- RH99G3WO
- RH9958WA
- RH99B8WO
- RH99C3WO
- RH9989WO
- RH9958WO
- RH9959WO
- RH9990WO
- TY9989WO
- TY9990WO
- TY9959WO
So geht ihr für den Rücktausch des Akkus vor
Habt ihr einen Staubsauger mit entsprechender Referenznummer gekauft, bekommt ihr auf der Website von Rowenta schnelle Hilfe.
Im ersten Schritt wählt ihr euren Standort aus:
Gebt nun die Referenznummer eures Akkus an:
Verfahrt anschließend nach den Vorgaben von Rowenta:
Rowenta bewertet die Gefahr für euch gering, das Unternehmen bittet aber trotzdem, die betroffenen Akkus nicht weiter zu nutzen. Ihr bekommt einen kostenlosen Ersatzakku und könnt euren Staubsauger damit wieder risikolos verwenden.
Solltet ihr mehrere Akkus besitzen (Zubehör), werden alle betroffenen Produkte ausgetauscht. Für die Entsorgung eures Alt-Akkus seid ihr selbst verantwortlich.