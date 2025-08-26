Rückruf für beliebte Steckdosen: Kunden müssen ganz genau hinsehen

Wer Steckdosen von Busch-Jaeger installiert hat, muss handeln.

Der deutsche Hersteller Busch-Jaeger ruft seine Sicherheitssteckdosen der Reihe Safety+ zurück. Der integrierte Berührungsschutz kann im Ernstfall versagen. Das Problem betrifft nur Produkte, die seit November 2024 verkauft wurden.

Busch-Jaeger: Rückruf für Safety+-Steckdosen

Laut Hersteller kann bei bestimmten Steckdosenmodellen mit integriertem Shutter-System der Schutzmechanismus blockieren. Wenn Personen versehentlich leitende Gegenstände einführen, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Busch-Jaeger spricht selbst von einem „sicherheitsrelevanten Fehler“ und sieht im schlimmsten Fall Lebensgefahr.

Betroffen sind ausschließlich Artikel, die zwischen dem 1. November 2024 und dem 26. Juni 2025 ausgeliefert wurden. Die Steckdosen wurden sowohl im Fachhandel als auch über Online-Marktplätze und Baumärkte verkauft. Eine Liste mit betroffenen Seriennummern liegt derzeit nicht vor. Kunden müssen daher genau prüfen, ob ihre installierten Produkte zu den genannten Zeiträumen passen.

Bereits verbaute Steckdosen dürfen nur von Elektrofachkräften überprüft oder ersetzt werden. Privatpersonen sollen das Gerät nicht eigenständig öffnen oder manipulieren. Wer noch nicht eingebaute Produkte besitzt, sollte diese nicht verwenden, sondern sie zurückgeben oder austauschen lassen (Quelle: Busch-Jaeger).

Kinder sind besonders gefährdet

Besonders gefährdet sind Kinder. Ein defekter Shuttermechanismus verhindert nicht mehr zuverlässig den Zugang zu stromführenden Kontakten. Eltern wird geraten, entsprechende Steckdosenbereiche im Haushalt zu kontrollieren und gegebenenfalls abzusichern.

Der Hersteller bietet betroffenen Kunden entweder einen Austausch der Sicherheitskomponente oder die komplette Rückgabe gegen Erstattung an. Busch-Jaeger ruft zudem dazu auf, andere über den Rückruf zu informieren, falls das Produkt weitergegeben oder verschenkt wurde.