Rückschlag für Amazon: Kindle Colorsoft macht jetzt schon Probleme

Amazon hat mit dem Kindle Colorsoft gerade erst seinen ersten farbigen E-Book-Reader auf den Markt gebracht, da zeigen sich die Käuferinnen und Käufer überhaupt nicht begeistert. Es gibt nicht nur Probleme mit der Darstellung, sondern auch die Erwartungen an das farbige Display werden wohl nicht vollends erfüllt. Das zeigt sich deutlich in den Bewertungen.

Amazon Kindle Colorsoft mit Anfangsschwierigkeiten

Amazon bietet bereits seit vielen Jahren Kindle-E-Book-Reader an, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Mit dem Kindle Colorsoft wurde das erste Modell mit Farbdisplay eingeführt. Kurz nach dem Marktstart stellte sich wohl bei vielen die Ernüchterung ein. Die Erwartungen werden nicht erfüllt und es gibt technische Probleme.

Anzeige

Das Display des Colorsoft soll laut einigen Besitzern im unteren Bereich einen Gelbstich besitzen. Die Farbdarstellung ist dabei nicht gleichmäßig und zeigt einen deutlichen Farbunterschied auf:

Weiterhin soll das Display eine recht pixelige Darstellung bieten, die nicht vergleichbar mit der messerscharfen Darstellung der normalen Kindle-E-Readern ist (zweites Bild). Dadurch soll das Lesen unnötig erschwert werden. Geschuldet ist dieser Effekt wohl dem Farbdisplay, das Inhalte mit einer halb so hohen Auflösung darstellt.

Anzeige

Kritisiert wird weiterhin die blasse Farbdarstellung. Mit 4.096 Farben ist die Bandbreite auch viel kleiner. Ein normales Farbdisplay kann Millionen von Farben darstellen. Weiterhin soll die Akkulaufzeit viel zu kurz ausfallen. Amazon verspricht acht Wochen (bei 30 Minuten Lesen pro Tag), tatsächlich sollen es nur wenige Stunden sein.

Mit 3 von 5 Sternen schneidet der Kindle Colosoft entsprechend schlecht ab (bei Amazon anschauen). Einige haben den E-Book-Reader bereits enttäuscht zurückgeschickt. Andere warten auf Ersatz oder eine Problemlösung von Amazon. Da gibt es aber auch Verzögerungen, weil es aktuell wohl keine Austauschgeräte gibt. Schaut man aktuell bei Amazon rein, dann wird die Lieferzeit mit 3 bis 6 Monaten angegeben. Als Datum wird hingegen Mitte Dezember kommuniziert.

Anzeige

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2024 11:47 Uhr

Amazon arbeitet an einem Software-Update

Aktuell wird wohl an einem Software-Update gearbeitet, mit dem einige der Probleme behoben werden sollen. In den USA kamen in den Tagen teilweise Ersatzgeräte an, die tatsächlich besser waren als die erste Charge:

Es ist zwar immer noch ein leichter Gelbstich an der Unterseite zu sehen, aber das gesamte Display ist deutlich neutraler geworden und sieht besser aus. Neuere Modelle könnten diesen starken Gelbstich also nicht haben. Trotzdem ist auch der ausgetauschte Kindle Colorsoft nicht perfekt. Amazon muss also weiter nachbessern.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.