Rückschlag für KI-Champion: Google verdrängt ChatGPT vom Spitzenplatz

Ist das die Wende im KI-Wettlauf zwischen Google und OpenAI?

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von ChatGPT 5.1 legt Google nach. Das neue KI-Modell Gemini 3 Pro erklimmt den Spitzenplatz in nahezu allen KI-Benchmarks und zeigt, dass die Entwicklung der KI-Sprachmodelle noch längst nicht am Ende angelangt ist.

Das folgenden Ranking basiert auf einer Auswertung mehrerer KI-Benchmarks und -Ranking wie LMArena. Wir werden das Ranking regelmäßig aktualisieren, wenn neue Modelle veröffentlicht werden, und geben euch einen Überblick über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle.