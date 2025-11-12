Ryanair schafft Papier-Bordkarten ab: Ab heute fliegt ihr nur noch mit Handy mit

Ein Smartphone wird bald so wichtig sein wie der Reisepass – zumindest bei Ryanair. Heute gibt es die große Umstellung.

Ohne App kein Abflug?

Ryanair krempelt das Boarding-System um und sorgt damit für Diskussionen. Ab dem 12. November 2025 gibt es bei Europas größter Billigfluglinie keine Papier-Bordkarten mehr. Der Check-in läuft ab sofort ausschließlich digital über die Ryanair-App oder die Website (zum Check-in). Auch beim Boarding muss die Bordkarte auf dem Smartphone vorgezeigt werden. Ziel der Airline ist es, den gesamten Prozess zu beschleunigen und Papier zu sparen. Besonders wer kein Smartphone besitzt, könnte bald vor einem Problem stehen.

Ryanair stellt ab dem 12. November 2025 zu 100 % auf digitale Bordkarten (Digital Boarding Passes, DBP) um. Somit erhalten alle Fluggäste ab Mittwoch, dem 12. November, eine digitale Bordkarte auf ihre Ryanair App, wenn sie online einchecken. Es werden keine Bordkarten mehr in Papierform ausgestellt. Auskunft auf der Ryanair-Webseite

Ryanair: Mitfliegen nur mit digitaler Bordkarte

Zwar hat Ryanair auf die Kritik reagiert und Ausnahmeregelungen angekündigt: Wer sein Handy verloren hat, dessen Akku leer ist oder generell kein Smartphone nutzt, bekommt am Flughafen kostenlos eine Ersatz-Bordkarte. Voraussetzung ist allerdings, dass der Online-Check-in bereits durchgeführt wurde, etwa über den PC zu Hause. Wer das versäumt, kann zwar noch fliegen, muss aber eine zusätzliche Gebühr am Schalter zahlen. Diese Lösung ist laut Ryanair nur für absolute Notfälle gedacht.

Ryanair gehört zu den ersten Airlines, die komplett auf digitale Bordkarten umstellen. Damit folgt das Unternehmen einem Branchentrend: Auch Konkurrenten wie Lufthansa oder Eurowings fördern digitale Prozesse, setzen aber weiterhin auf Wahlfreiheit. Ryanair hingegen geht einen Schritt weiter und zwingt Passagiere in die digitale Welt.

Die Argumente der Airline: schnellere Abläufe, weniger Kosten, weniger Papierverbrauch. Kritiker halten dagegen, dass diese Maßnahme ältere Menschen oder technisch unerfahrene Reisende ausschließt. Verbraucherschützer fordern, dass auch künftig eine einfache Alternative ohne digitale Hürden bestehen bleibt.

Wer ein Smartphone besitzt, aber keine mobile Internetverbindung hat, kann immerhin aufatmen: Die digitale Bordkarte lässt sich offline speichern und bleibt auch ohne Netz verfügbar. Trotzdem bleibt ein schaler Beigeschmack, denn wer künftig Ryanair bucht, muss nicht nur ans Ticket denken, sondern auch ans Laden seines Akkus.