Sachbezugskarte mit VIMpay online nutzen: Wie es funktioniert und worauf ihr achten müsst

Mit der Sachbezugskarte eures Arbeitgebers und der VIMpay-App habt ihr verschiedene Bezahlmöglichkeiten. Wir erklären euch, welche Einschränkungen beim Onlineshopping gelten, wie sich der Einsatz je nach Kartentyp unterscheidet und wie die Aufladung mit privatem Guthaben funktioniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So könnt ihr mit der Sachbezugskarte und VIMpay online bezahlen

Mit der Sachbezugskarte könnt ihr nur dann online bezahlen, wenn eure Karte als Wunschhändlerkarte eingerichtet ist.

Das steuerfreie Guthaben, das euer Arbeitgeber euch auf der Wunschhändlerkarte gutschreibt, könnt ihr dann in teilnehmenden deutschen Shops ausgeben. Wählt dazu vorab euren bevorzugten Händler in der VIMpay-App aus.

Anzeige

Internationale Anbieter, wie beispielsweise Amazon, sind ausgeschlossen. Stellt also beim Einkauf sicher, dass der Shop von VIMpay als gültiger Händler akzeptiert wird, sonst schlägt die Zahlung fehl. Für privates Guthaben auf der Sachbezugskarte gelten andere Regeln. Welche das sind, erfahrt ihr später noch.

Habt ihr eine Regionalkarte, ist digitales Einkaufen grundsätzlich nicht möglich. Die Regionalkarte ist dafür konzipiert, in Geschäften innerhalb einer bestimmten Region verwendet zu werden.

Gut zu wissen: Der Arbeitgeber entscheidet, ob er seinen Mitarbeitern eine Wunschhändler- oder eine Regionalkarte zur Verfügung stellt.

Privates Guthaben auf der Sachbezugskarte: Wie weit reicht die Flexibilität?

Wenn ihr euch mehr Flexibilität beim Bezahlen mit der Wunschhändler-Sachbezugskarte wünscht, lohnt es sich, sie mit privatem Guthaben aufzuladen.

Dazu ladet ihr in der VIMpay-App zuerst euren Account per Überweisung auf. Die Gutschrift dauert ein bis zwei Werktage. Dann könnt ihr das Guthaben sofort auf eure Sachbezugskarte schieben.

Anzeige

Der Vorteil: Euer eigenes Guthaben unterliegt keinerlei Beschränkungen. Ihr könnt es überall dort einsetzen, wo MasterCard akzeptiert wird – und zwar online wie offline.

Bitte beachtet aber unbedingt: Einmal verschoben, muss privates Guthaben über die Sachbezugskarte ausgegeben werden, da es nicht zurück auf das VIMpay-Konto gebucht werden kann.

So ladet ihr privates Guthaben auf: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Erstellt in der App einen kostenlosen VIMpay-Account , sofern ihr noch keinen besitzt. Achtet auf die vollständige Namensangabe, wie ihr sie auch bei eurem Bankkonto angegeben habt.

, sofern ihr noch keinen besitzt. Achtet auf die vollständige Namensangabe, wie ihr sie auch bei eurem Bankkonto angegeben habt. Klickt dann auf das „+ “ -Symbol im orangen VIMpay-Segment und gebt den gewünschten Betrag ein.

und gebt den gewünschten Betrag ein. Folgt nun der Anleitung zur Hinterlegung eures Aufladekontos und schließt den Vorgang mit der Auswahl eines TAN-Verfahrens und der TAN-Eingabe ab.

und schließt den Vorgang mit der Auswahl eines TAN-Verfahrens und der TAN-Eingabe ab. Nach erfolgter Gutschrift (Dauer: ein bis zwei Werktage) klickt ihr das Pfeil-Symbol im hellblauen Sachbezugskarten-Segment an.

an. Nachdem ihr das gewünschte Guthaben auf die Sachbezugskarte geschoben habt, ist es sofort verfügbar und einsatzbereit.

Anzeige

Ihr steuert übrigens alle Vorgänge zentral in der App. So habt ihr eure Kartendaten und Umsätze immer im Blick. Wir verraten euch außerdem, wie ihr den Kontostand der Sachbezugskarte einsehen könnt.

Face ID oder Touch ID: Welche Methode den besseren Mix aus Sicherheit und Komfort bietet, zeigen wir euch im Video.

Anzeige

Extra-Tipp: die Sachbezugskarte bei Apple Pay oder Google Pay hinterlegen

Eure Sachbezugskarte könnt ihr sowohl bei Apple Pay als auch in Google Pay hinterlegen. Auf diese Weise profitiert ihr von kontaktlosem und besonders sicherem Bezahlen.

Die Kartendaten werden bei jedem Einkauf verschlüsselt und nie direkt an den Händler weitergeben und ihr müsst jede Zahlung per Face ID, Fingerprint oder Gerätecode freigeben.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.