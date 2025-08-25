Safari auf dem iPhone: Hier sind 3 Tricks, die jeder kennen sollte

Safari auf dem iPhone: Hier sind 3 Tricks, die jeder kennen sollte

Safari ist der Internetbrowser von Apple und bei vielen auch der Standardbrowser. Wir zeigen euch im Video, wie ihr Links in der Vorschau anschaut, Tabs im Hintergrund öffnet und schnell zwischen Tabs wechselt.

Vorschau von Webseiten anzeigen

Manchmal ist nicht klar, was sich hinter einem verlinkten Begriff überhaupt verbirgt. Wenn ihr einen Link nicht nur kurz antippt, sondern gedrückt haltet, dann öffnet sich eine schwebende Vorschau der verlinkten Webseite. Diese schnelle Preview zu nutzen ist manchmal besser, als erst einen Link zu öffnen, nachgucken und dann doch schließen, weil es nicht gepasst hat.

Der Browser Safari verfügt über eine praktische Vorschau-Funktion für Webseiten. (© GIGA)

Webseiten im Hintergrund öffnen (neuer Tab)

Mit zwei Fingern antippen öffnet Links – aber im Hintergrund in einem eigenen Tab. Ihr bleibt also weiterhin auf der Seite, auf der der Link steht. Das ist praktisch, wenn ihr erstmal zahlreiche Links öffnen wollt, die ihr euch dann später anschaut. Ich mache das etwa bei der Reiseplanung oder bei der Recherche vor einem Kauf.

Damit das geht, in den Einstellungen auf Apps, dann auf Safari. Bei Punkt Links öffnen die Option Im Hintergrund aktivieren.

Schnell zwischen geöffneten Tabs wechseln

Um zwischen den Safari-Tabs zu wechseln, tippt ihr unten rechts auf das Symbol für die Übersicht (zwei Quadrate). Oder ihr pincht mit zwei Fingern irgendwo auf der geöffneten Seite (Zwei Finger mit etwas Abstand auflegen und zusammenbewegen). Oder ihr wischt einfach auf Höhe der Adresszeile hin und her – so wechselt ihr zwischen Tabs, die in der Übersicht benachbart dargestellt werden. Das ist oft der etwas schnellere Weg.

Auf der Adresszeile wischen, um zwischen geöffneten Safari-Tabs zu wechseln. (© GIGA)

Wenn ihr nach einer aufwendigen Recherche euren Browser aufräumen wollt, dann müsst ihr nicht alle geöffneten Tabs einzeln schließen. Haltet stattdessen in der Tab-Übersicht unten rechts den Button „Fertig“ gedrückt. Dann öffnet sich in roter Schrift die Option Alle Tabs schließen. Tippt diese an, um alle geöffneten Tabs auf einmal zu schließen.

Die hier vorgestellten Funktionen wurden unter iOS 18.6.1 ausgeführt.

