Safari-Vorschläge löschen: So geht's ganz einfach

Wenn ihr im Safari-Browser etwas in die Adresszeile eintippt, seht ihr sofort passende Vorschläge. Hier erfahrt ihr, wie ihr sie löscht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Safari-Vorschläge löschen: Das solltet ihr wissen

Safari ist unter Nutzern von Apple-Geräten weit verbreitet. Den Browser gibt es sowohl für das Betriebssystem macOS (Computer) als auch für iOS (iPhone) und iPadOS. Er zeigt euch beim Eintippen sofort Safari-Vorschläge in der Adresszeile an.

Anzeige

Das können Suchbegriffe sein oder Websites, die mit denselben Buchstaben beginnen und die ihr bereits verwendet habt. Die Einträge lassen also Rückschlüsse auf euer Surfverhalten zu.

Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr die Safari-Vorschläge ganz einfach löschen. Seid euch dabei aber bewusst, dass dadurch auch euer gesamter Verlauf verloren geht.

So löscht ihr die Safari-Vorschläge auf dem Mac

Wie ihr die Safari-Vorschläge von eurem Gerät löscht, hängt vom System ab. Für Macs gelten die folgenden Schritte:

Klickt in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Verlauf“. Daraufhin öffnet sich ein Menü, in dem ihr mehrere Optionen aufrufen könnt. Ganz unten findet ihr die Schaltfläche „Verlauf löschen“. Wenn ihr diese anklickt, werdet ihr je nach Einstellung noch einmal gefragt, ob ihr den Verlauf wirklich löschen möchtet. Wenn ihr das bestätigt, sind eure Safari-Vorschläge gelöscht.

Anzeige

In unserem Video erhaltet ihr mehrere Tipps für den Umgang mit dem Safari-Browser auf dem iPhone.

So löscht ihr Safari-Vorschläge auf dem iPad oder iPhone

Nutzt ihr ein mobiles Apple-Gerät, ist das Löschen etwas aufwendiger.

Ruft zunächst das Menü „Einstellungen“ auf. Dort findet ihr ganz unten den Menüpunkt „Apps“. Wählt diesen aus. Scrollt so weit herunter, bis ihr „Safari“ findet, und drückt darauf. Relativ weit unten findet ihr im Bereich „Verlauf und Websitedaten“ den Punkt „Verlauf und Websitedaten löschen“. Nach einem Klick könnt ihr im nächsten Schritt auswählen, für welchen Zeitraum die Daten gelöscht werden sollen. Mit einem Klick auf die rote Schaltfläche „Verlauf löschen“ entfernt ihr die Daten.

Anzeige

Bestimmte Safari-Vorschläge löschen

Wollt ihr nicht euren gesamten Safari-Verlauf löschen, sondern nur einzelne Einträge, könnt ihr auch das tun. Ruft dazu einfach euren gesamten Verlauf auf und entfernt daraus nur einzelne Websites. Das kann ein guter Kompromiss sein, wenn ihr Daten behalten möchtet.

Der Inkognito-Modus ist übrigens ein Workaround. Denn dabei werden eure Daten nicht dauerhaft gespeichert und auch die Safari-Vorschläge werden euch nicht angezeigt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.