Samedi: Login im Patientenportal – So klappt die Anmeldung

Samedi erleichtert die Verwaltung von Arztterminen und Dokumenten. Wir zeigen, wie Anmeldung und Registrierung auf der Plattform funktionieren.

Hier geht es direkt zum Samedi-Login

Samedi: Die Plattform für moderne Patientenkommunikation und Service

Das Berliner E-Health-Unternehmen Samedi bietet seit 2008 digitale Lösungen für Kliniken, Praxen und andere Gesundheitseinrichtungen an. Heute nutzen über 6.000 Einrichtungen in der DACH-Region die Plattform für rund 35 Millionen Patienten (wie ihr E-Health-Com nachlesen könnt).

Mit dem Samedi Patientenkonto bucht, verschiebt oder sagt ihr Termine online ab. Ihr bekommt Erinnerungen, nutzt Videosprechstunden und habt alle Befunde digital an einem Ort. Der Login ist unkompliziert.

Bestandskonto: So loggt ihr euch auf der Website von Samedi ein

Habt ihr bereits ein Konto bei Samedi loggt ihr euch folgendermaßen ein:

Besucht im ersten Schritt die Website von Samedi oder direkt die Samedi-Website für Patienten. Klickt oben rechts auf „Patienten Login“ oder auf „Einloggen“. Jetzt müsst ihr nur noch eure E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben und schon seid ihr drin.

Habt ihr euer Passwort vergessen, klickt auf den entsprechenden Button und legt über den zugesandten Link in der E-Mail ein neues Passwort fest.

Samedi-App: So klappt der Login

Samedi ist auch als App fürs Handy verfügbar:

Um euch anzumelden, ladet ihr die App herunter und gebt eure vorher festgelegten Zugangsdaten ein. Wenn ihr noch kein Konto habt, ist eine erstmalige Registrierung erforderlich. Je nach Einstellungen auf eurem Smartphone bleibt der Login gespeichert, sodass ihr Samedi immer wieder direkt aufrufen könnt.

Samedi für Android

Samedi für Apple

Neue Registrierung: So meldet ihr euch erstmals bei Samedi an

Habt ihr noch keinen Account, könnt ihr euch ein kostenloses Konto anlegen:

Rechts oben findet ihr die Funktion „Registrieren“. Ihr benötigt eine E-Mail-Adresse mit Zugriff, denn ihr müsst eure Registrierung bestätigen. Gebt nun eure persönlichen Daten ein, stimmt der Datenschutzerklärung und den AGB zu und bestätigt euren Registrierungswunsch. Per E-Mail bekommt ihr einen Aktivierungscode, den ihr bei Samedi eingebt. Damit ist das Patientenkonto aktiviert und ihr könnt eure Termine online verwalten.

Fehlerbehebung: Was tun, wenn der Samedi-Login nicht funktioniert?

Funktioniert der Login trotz bestehendem Konto nicht, prüft euer Passwort. Ein Zahlendreher oder eine unbemerkt eingerastete Feststelltaste können der Grund sein. Löst das euer Problem nicht, setzt euer Passwort zurück und erstellt es neu.

Manchmal reicht es auch, Cookies im Browser zu löschen oder den Cache zu leeren. Wenn gar nichts klappt, nehmt Kontakt zum Kundendienst auf. Ihr erreicht ihn unter der Nummer 030 / 2123 0707 221. Alternativ dazu könnt ihr ein Ticket an den Support senden.