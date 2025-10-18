Samsung-Ärger mit WhatsApp? So löst ihr schnell wieder das Problem

Lange klappte gar nichts mehr, jetzt läuft wieder alles rund.

Viele Nutzer einer neueren Galaxy Watch waren von einem ärgerlichen WhatsApp-Fehler betroffen. Der Messenger ließ sich auf mehreren smarten Samung-Uhren einfach nicht mehr starten. Inzwischen hat WhatsApp das Problem durch ein Software-Update behoben.

Samsung Galaxy Watch: WhatsApp-Störung behoben

Besitzer einer Galaxy Watch 6, 7, 8 oder Ultra konnten WhatsApp zeitweise nicht mehr nutzen. Obwohl die installierte Version aktuell war, zeigte die App am Handgelenk eine Fehlermeldung an. Der Messenger sei angeblich veraltet und müsse deshalb über den Play Store aktualisiert werden (Quelle: PiunikaWeb).

In Googles App-Laden stand jedoch gar kein Update für WhatsApp zur Verfügung. Die nervige Folge: Auf der Galaxy Watch ließen sich keine Chats mehr öffnen. Nur über Benachrichtigungen konnten Nutzer vereinzelt noch Nachrichten beantworten.

In Samsung-Foren und bei Reddit häuften sich schnell die Beschwerden. Einige Nutzer versuchten, das Problem durch eine Neuinstallation zu lösen, was teilweise auch tatsächlich funktionierte. Eine dauerhafte Behebung des Problems ließ jedoch auf sich warten.

Jetzt hat WhatsApp eine neue Version der App über den Google Play Store bereitgestellt, die das Problem tatsächlich behebt. Die App funktioniert wieder wie gewohnt auf Galaxy-Uhren mit Wear OS, sofern Nutzer das Update einspielen (Quelle: SamMobile).

Wear OS: WhatsApp-Problem betraf Nutzer weltweit

Der Fehler trat nicht nur in Deutschland auf, auch Nutzer in verschiedenen anderen Ländern meldeten identische Probleme. Die Ursache lag offenbar in der Wear-OS-Version des Messengers und nicht bei Samsung selbst.

Wenn WhatsApp auf der Samsung-Smartwatch also jetzt auf eine neue Version der App hinweist, sollten Nutzer diese Meldung besser nicht ignorieren.