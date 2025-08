Samsung arbeitet an neuem Feature, das ihr mit einem Trick jetzt schon ausprobieren könnt

One UI 8 bekommt in Zukunft ein Feature namens Voice Captioning als Teil der Galaxy AI Tools.

Smartphones von Samsung besitzen zwar bereits eine Funktion für automatische Untertitel, die in Echtzeit Sprache zu Text transkribiert. Doch ein neues Feature bringt weitaus mehr Nutzen bei der Echtzeitübesetzung, dank Galaxy AI.

Galaxy AI übersetzt in mehrere Sprachen

Die Live Captions können gesprochene Worte lediglich in der Originalsprache festhalten, das neue Voice-Captioning-Feature beseitigt diese Schwäche. Die Funktion ist nicht nur in der Lage, in Echtzeit Untertitel zu erzeugen, sondern auch in unterschiedliche Sprachen zu übersetzen. Das funktioniert bei Videos, Anrufen und auch bei direkten Konversationen.

Darüber hinaus kann durch KI-Unterstützung auch eine Zusammenfassung des Gesagten erstellt werden. Das neue Tool kann Text und Audio außerdem als Word-Dateien speichern. (Quelle: Galaxy Techie via X).

Die Generierung von Untertiteln und Übersetzung kann beispielswesie bei Anrufen, WhatsApp-Anrufen oder YouTube-Videos verwendet werden. Grundsätzlich greift das Feature auf die Audio-Wiedergabe und auch das Mikrofon zu. Die Übersetzung selbst wird als weißer Text auf schwarzem, aber transparentem Hintergrund angezeigt. Die Darstellungsform kann aber beliebig angepasst werden.

Nutzung über APK-Download möglich

Offiziell ist das neue Tool bisher nur in China verfügbar, über eine manuelle Installation der APK, kann jedoch jeder Galaxy die Möglichkeit zur Übersetzung von Sprache nutzen. Laut einem Reddit-Thread, in dem ihr auch den APK-Download findet, funktioniert das Voice-Captioning-Feature mit One UI 7 und One UI 8. Den Nutzern zufolge ist es nicht möglich, das Feature unter einer Beta-Version von One UI 8 zu verwenden.

Da es sich um eine inoffizielle Nutzung handelt, kann es vorkommen, dass das Feature auf einigen Samsung-Geräten nicht ordnungsgemäß funktioniert. Voraussetzung ist natürlich ein Smartphone, das Galaxy AI unterstützt, wie zum Beispiel das Galaxy S25 Ultra.