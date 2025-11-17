Samsung bekommt es nicht hin: Spektakulärer Rückzieher beim Galaxy S26 erwartet

Ein geplanter Design-Meilenstein beim Samsung Galaxy S26 kommt wohl doch nicht.

Samsung wollte mit dem Galaxy S26 eigentlich zeigen, dass Premium nicht gleich teuer heißen muss. Ein ultradünnes Design mit großem Akku sollte das neue Flaggschiff aufwerten – bis interne Entscheidungen das Projekt in letzter Minute kippten.

Samsung Galaxy S26 Pro wäre zu teuer

Insider aus Südkorea berichten, dass das ursprünglich geplante 6,9-mm-Modell des Galaxy S26 Pro mit 4.900-mAh-Akku längst fertig war. Doch im Oktober soll die Führungsebene die Notbremse gezogen haben: Das Konzept sei zu teuer, um den angepeilten Verkaufspreis von rund 799 US-Dollar zu halten – dem Niveau von Apples iPhone 17. Apple hat Samsung also einen Strich durch die Rechnung gemacht – im wahrsten Sinne des Wortes.

Damit ist klar, warum sich die Informationen verschiedener Quellen in den letzten Wochen widersprachen. Statt eines neuen, schlankeren Gehäuses soll das Galaxy S26 nun bei etwa 7,24 mm Dicke bleiben – fast identisch mit dem Vorgänger Galaxy S25. Der Akku soll eine Kapazität von rund 4.300 mAh bieten. Ein Samsung-Mitarbeiter soll den Richtungswechsel gegenüber koreanischen Medien als „höchst ungewöhnlich“ bezeichnet haben, schließlich sei das dünne Design bereits finalisiert gewesen.

Auch bei den Schwestermodellen soll sich die Zurückhaltung zeigen. Das Galaxy S26 Plus und das Galaxy S26 Ultra behalten fast vollständig die Maße und Akkugrößen ihrer Vorgänger. Nur das Ultra könnte ein neues AMOLED-Privacy-Display erhalten, das gezielt im Premium-Segment punkten soll – mutmaßlich auch zu höheren Preisen.

Kostendruck für Samsung steigt

Hintergrund des Rückzugs ist offenbar der zunehmende Kostendruck in der Smartphone-Produktion. Komponentenpreise steigen, Margen schrumpfen – und Samsung möchte den Einstiegspreis seiner S-Serie stabil halten. Dafür nimmt der Konzern wohl in Kauf, dass das Galaxy S26 optisch kaum Fortschritt zeigt (Quelle: Newspim).

Für Fans, die auf ein leichteres, schlankeres Design gehofft hatten, dürfte die Nachricht enttäuschend sein. Samsung steht damit vor einem schwierigen Balanceakt: Innovation gegen Preisdruck. Ob der Rückzieher am Ende richtig war oder nur den Stillstand verlängert, wird sich spätestens beim Launch Anfang 2026 zeigen.