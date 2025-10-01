Samsung bremst beim Galaxy S26: Kamera-Leak lässt Fans bangen

Neue Leaks zur Galaxy-S26-Reihe zeigen: Samsung bremst bei der Kamera-Hardware.

Samsung setzt offenbar stärker auf Software statt auf neue Kamera-Hardware. Große Sprünge bleiben aus – lediglich das Edge-Modell der S26-Reihe erhält ein nennenswertes Upgrade bei der Ultraweitwinkel-Linse. Für Fans von High-End-Specs könnte das enttäuschend sein, vor allem im Vergleich zur kommenden iPhone-Generation, die mit einer verbesserten Frontkamera aufwartet (Quelle: AndroidAuthority).

Samsung Galaxy S26: Kaum Bewegung bei den Kameras

Während das S26 Ultra kameratechnisch weiterhin stark aufgestellt ist, bleibt das große Feuerwerk bei den übrigen Modellen aus. Laut eines Leaks soll die Basis-Version exakt die gleiche Ausstattung behalten, die Samsung bereits seit 2023 nutzt. Das bedeutet eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Linse und ein 10-Megapixel-Teleobjektiv mit dreifachem Zoom.

Einzige Ausnahme ist das S26 Edge, das ein spürbares Upgrade erhält. Hier wächst die Ultraweitwinkel-Linse von 12 auf 50 Megapixel.

Besonders ins Auge fällt jedoch die Frontkamera. Schon seit vier Generationen setzt Samsung hier auf denselben 12-MP-Sensor – während Apple beim iPhone 17 Gerüchten zufolge auf 18 Megapixel setzt. Für Selfie-Fans und Content-Creator könnte das entscheidend sein.

Reihe / Modell Galaxy S23-Serie Galaxy S24-Serie Galaxy S25-Serie Galaxy S26-Serie (Leak) Base 50 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweit

10 MP, 3x Zoom

12 MP Frontkamera 50 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweit

10 MP, 3x Zoom

12 MP Frontkamera 50 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweit

10 MP, 3x Zoom

12 MP Frontkamera 50 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweit

10 MP, 3x Zoom

12 MP Frontkamera Edge - - 200 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweit

12 MP Frontkamera 200 MP Hauptkamera

50 MP Ultraweit

12 MP Frontkamera Ultra 200 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweit

10 MP, 3x Zoom

12 MP Frontkamera 200 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweit

10 MP, 3x Zoom

50 MP, 5x Zoom

12 MP Frontkamera 200 MP Hauptkamera

50 MP Ultraweit

10 MP, 3x Zoom

50 MP, 5x Zoom

12 MP Frontkamera 200 MP Hauptkamera

50 MP Ultraweit

10 MP, 3x Zoom

50 MP, 5x Zoom

12 MP Frontkamera

Fokus auf Software statt Hardware

Ganz leer gehen Galaxy-Nutzer aber nicht aus. Zwar wirkt die Hardware veraltet, doch Samsung setzt zunehmend auf „Computational Photography“ – also KI-gestützte Bildverbesserung. Das klingt unspektakulär, kann in der Praxis aber größere Unterschiede machen als ein reines Megapixel-Upgrade.

Ob das aber reicht, um am Ende mit Apple oder Xiaomi mitzuhalten, bleibt offen. Für Foto-Enthusiasten könnte die S26-Reihe enttäuschend sein. Wer jedoch auf Software-Magie und KI-Features setzt, dürfte gespannt sein, wie Samsung die vertraute Hardware neu in Szene setzt.