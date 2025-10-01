Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Samsung bremst beim Galaxy S26: Kamera-Leak lässt Fans bangen

Drei Modelle von Samsungs Galaxy S25.
S26-Reihe: Große Unterschiede bei der Kamera-Hardware. (Symboldbild: S25-Modelle) (© GIGA)
Neue Leaks zur Galaxy-S26-Reihe zeigen: Samsung bremst bei der Kamera-Hardware.

Samsung setzt offenbar stärker auf Software statt auf neue Kamera-Hardware. Große Sprünge bleiben aus – lediglich das Edge-Modell der S26-Reihe erhält ein nennenswertes Upgrade bei der Ultraweitwinkel-Linse. Für Fans von High-End-Specs könnte das enttäuschend sein, vor allem im Vergleich zur kommenden iPhone-Generation, die mit einer verbesserten Frontkamera aufwartet (Quelle: AndroidAuthority).

Samsung Galaxy S26: Kaum Bewegung bei den Kameras

Während das S26 Ultra kameratechnisch weiterhin stark aufgestellt ist, bleibt das große Feuerwerk bei den übrigen Modellen aus. Laut eines Leaks soll die Basis-Version exakt die gleiche Ausstattung behalten, die Samsung bereits seit 2023 nutzt. Das bedeutet eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Linse und ein 10-Megapixel-Teleobjektiv mit dreifachem Zoom.

Einzige Ausnahme ist das S26 Edge, das ein spürbares Upgrade erhält. Hier wächst die Ultraweitwinkel-Linse von 12 auf 50 Megapixel.

Besonders ins Auge fällt jedoch die Frontkamera. Schon seit vier Generationen setzt Samsung hier auf denselben 12-MP-Sensor – während Apple beim iPhone 17 Gerüchten zufolge auf 18 Megapixel setzt. Für Selfie-Fans und Content-Creator könnte das entscheidend sein.

Reihe / Modell

Galaxy S23-Serie

Galaxy S24-Serie

Galaxy S25-Serie

Galaxy S26-Serie (Leak)

Base

  • 50 MP Hauptkamera
  • 12 MP Ultraweit
  • 10 MP, 3x Zoom
  • 12 MP Frontkamera
  • 50 MP Hauptkamera
  • 12 MP Ultraweit
  • 10 MP, 3x Zoom
  • 12 MP Frontkamera
  • 50 MP Hauptkamera
  • 12 MP Ultraweit
  • 10 MP, 3x Zoom
  • 12 MP Frontkamera
  • 50 MP Hauptkamera
  • 12 MP Ultraweit
  • 10 MP, 3x Zoom
  • 12 MP Frontkamera

Edge

-

-

  • 200 MP Hauptkamera
  • 12 MP Ultraweit
  • 12 MP Frontkamera
  • 200 MP Hauptkamera
  • 50 MP Ultraweit
  • 12 MP Frontkamera

Ultra

  • 200 MP Hauptkamera
  • 12 MP Ultraweit
  • 10 MP, 3x Zoom
  • 12 MP Frontkamera
  • 200 MP Hauptkamera
  • 12 MP Ultraweit
  • 10 MP, 3x Zoom
  • 50 MP, 5x Zoom
  • 12 MP Frontkamera
  • 200 MP Hauptkamera
  • 50 MP Ultraweit
  • 10 MP, 3x Zoom
  • 50 MP, 5x Zoom
  • 12 MP Frontkamera
  • 200 MP Hauptkamera
  • 50 MP Ultraweit
  • 10 MP, 3x Zoom
  • 50 MP, 5x Zoom
  • 12 MP Frontkamera
Fokus auf Software statt Hardware

Ganz leer gehen Galaxy-Nutzer aber nicht aus. Zwar wirkt die Hardware veraltet, doch Samsung setzt zunehmend auf „Computational Photography“ – also KI-gestützte Bildverbesserung. Das klingt unspektakulär, kann in der Praxis aber größere Unterschiede machen als ein reines Megapixel-Upgrade.

Ob das aber reicht, um am Ende mit Apple oder Xiaomi mitzuhalten, bleibt offen. Für Foto-Enthusiasten könnte die S26-Reihe enttäuschend sein. Wer jedoch auf Software-Magie und KI-Features setzt, dürfte gespannt sein, wie Samsung die vertraute Hardware neu in Szene setzt.

