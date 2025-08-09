Samsung bricht mit alter Tradition: Wer ein Galaxy-Handy nutzt, muss sich umstellen

Samsung macht es euch bald so einfach wie noch nie.

Samsung plant einen längst überfälligen Schritt in Richtung Benutzerfreundlichkeit: Mit dem kommenden One UI 8.5 sollt ihr direkt bei der Ersteinrichtung eures neuen Samsung-Smartphones entscheiden, ob ihr lieber per Gesten oder klassisch mit den drei Android-Navigationstasten durch euer Gerät navigiert – bei vielen anderen Herstellern bereits Standard, für Samsung ein Bruch mit einer alten Tradition.

Samsung Galaxy: Zwischen Tradition und Innovation

Bislang ist nach der Ersteinrichtung standardmäßig die alte Button-Navigation aktiviert. Um auf die Gesten-Alternative zu wechseln, müssen Nutzer nach der Einrichtung tief in die Systemmenüs vordringen – ein Ärgernis für viele Nutzer, die die modernere Steuerungsmethode bevorzugen. Die geplante Änderung würde diesem Versteckspiel ein Ende setzen und euch direkt beim ersten Start die Wahl lassen (Quelle: Sammy Guru).

Samsung hält jedoch weiterhin an der Button-Navigation fest: Die klassische Drei-Tasten-Navigation wird nicht verschwinden, sondern gleichberechtigt neben der Gestensteuerung zur Auswahl stehen:

So soll das neue Auswahlmenü im Einrichtungsprozess unter One UI 8.5 aussehen. (© Sammy Guru)

Auch wenn die Gestensteuerung vor allem bei größeren Smartphones oftmals eine bessere Bedienung ermöglicht, bevorzugen viele langjährige Android-Nutzer weiterhin die traditionellen Navigationstasten. Samsung erkennt diese unterschiedlichen Bedürfnisse an und macht die Navigationspräferenz zu einer grundlegenden Einstellungsoption – genau dort, wo sie hingehört: an den Anfang der Nutzerreise.

Wann müssen sich Galaxy-Nutzer umstellen?

Die Neuerung wird voraussichtlich mit dem Update auf One UI 8.5 eingeführt und könnte den Einrichtungsprozess neuer Samsung-Smartphones deutlich nutzerfreundlicher gestalten.

Aktuell erwartet die Gerüchteküche, dass One UI 8.5 zusammen mit der Galaxy-S26-Reihe an den Start geht – das wäre erfahrungsgemäß Anfang 2026. In den Monaten danach dürfte One UI 8.5 auch für die älteren Smartphone-Generationen ausgerollt werden. Einen konkreten Release-Termin gibt es bislang aber noch nicht.