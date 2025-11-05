Samsung denkt bei besonderem Falt-Handy um – zur Freude der deutschen Fans

Samsung hat euch nicht vergessen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bisher galt bei Samsungs ganz besonderem Falt-Handy Galaxy Z TriFold nur eine Veröffentlichung in Asien als realistisch. Neue Hinweise sprechen jetzt aber für einen deutlich umfangreicheren Marktstart, auch in Europa.

Anzeige

Samsung Galaxy Z TriFold soll weltweit erscheinen

Dass Samsung ein Tri-Foldable plant, ist mehr als gesichert. Auf dem letzten Unpacked-Event hat Konzernchef Roh Tae-moon persönlich bestätigt, dass ein entsprechendes Handy noch 2025 erscheinen soll. Details nannte er nicht, verwies aber auf die Arbeit an einem Smartphone mit drei Segmenten. Anders als bei bisherigen Foldables sind dabei zwei Scharniere im Einsatz.

Nun hat sich das Smartphone mit der internen Bezeichnung Q7M bei der Bluetooth-Zertifizierungsstelle gezeigt (Quelle: Bluetooth SIG). Interessant sind dabei vor allem die Modellnummern: SM-D639N und SM-D6390 dürften für Südkorea und China gedacht sein, während SM-D639U und SM-D639U1 auf eine Veröffentlichung in den USA hindeuten.

Spannend für uns ist das Modell SM-D639B. Dahinter steckt vermutlich die internationale Variante, die dann auch in Europa erscheint. Eine Veröffentlichung außerhalb Asiens ist nun deutlich wahrscheinlicher geworden.

Samsung selbst hält sich mit Details weiter zurück. Die Zertifizierung deutet jetzt aber darauf hin, dass die Markteinführung näher rückt.

Anzeige

Samsung TriFold: Das soll das Foldable leisten

Zur Ausstattung gibt es bislang nur grobe Spekulationen, auch wenn mittlerweile ein Video aufgetaucht ist, das das Handy zeigt. Im Gespräch ist ein AMOLED-Display mit einer Diagonale von rund 10 Zoll im aufgeklappten Zustand. Der Chip soll aus Qualcomms aktueller Snapdragon-Serie stammen.

Die erwartete Stückzahl fällt überschaubar aus. Beobachter rechnen mit einer Produktion zwischen 50.000 und 100.000 Einheiten. Samsung positioniert das Gerät wohl eher als Prestigeprojekt denn als Massenprodukt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.