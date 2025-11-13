Samsung drückt bei neuen Smartphones aufs Gas, um 2026 nicht abgehängt zu werden

2026 könnte für Samsungs Falt-Smartphones zum Schicksalsjahr werden.

Samsung will 2026 kein Risiko eingehen. Während der Markt auf Apples erstes iPhone Fold wartet, soll der südkoreanische Konzern eine Schippe drauflegen – und das Galaxy Z Flip 8 ins Zentrum seiner Foldable-Strategie stellen. Laut einem Bericht aus Korea soll das handliche Klapphandy zum Flaggschiff einer neuen Generation werden, die leichter, dünner und vor allem wieder attraktiver für die breite Masse ist.

Samsung bereitet sich auf iPhone Fold vor

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. 2026 wird das erste Jahr, in dem Samsung im Bereich der faltbaren Smartphones nicht nur mit Google und chinesischen Herstellern wie Honor oder Huawei konkurriert, sondern erstmals auch mit Apple. Laut Branchenblatt TheBell hat Samsung ehrgeizige Ziele: Rund 10 Prozent mehr Foldables will der Konzern verkaufen, etwa 6,7 Millionen Stück des Galaxy Z Flip 8 allein. Dafür braucht es spürbare Fortschritte – und die sollen vor allem beim Design beginnen.

Insider sprechen von einer „drastischen Abspeckkur“: Das Galaxy Z Flip 8 soll mindestens zehn Prozent dünner und leichter werden als der Vorgänger. Ob auch neue Kameras, Displays oder Chipsätze geplant sind, verriet der Bericht nicht – klar ist aber, dass Samsung die Schwächen des Flip 7 ausbügeln will. Das Modell galt laut dem Bericht als solides, aber unspektakuläres Upgrade und verlor gegen innovativere Konkurrenz aus China an Glanz.

Samsung Galaxy Z Fold 8 gegen iPhone Fold

Parallel dazu arbeitet Samsung am Galaxy Z Fold 8, das sich gegen das erwartete iPhone Fold behaupten soll. Apple dürfte sein erstes faltbares Smartphone laut Analysten im September 2026 vorstellen – ein Ereignis, das den gesamten Markt verändern könnte. Während Optimisten auf wachsende Aufmerksamkeit und steigende Verkaufszahlen für Foldables hoffen, fürchten andere, dass Apple viele Premium-Kunden von Android abzieht.

Samsung setzt deshalb alles daran, seine Foldables neu zu positionieren – als stylische, technisch ausgereifte und massentaugliche Geräte. Ob die Strategie aufgeht, wird sich spätestens zeigen, wenn Apple den Vorhang hebt und das Rennen um die Zukunft des Smartphones in eine neue Runde geht.