Samsung enthüllt Smartphone-Revolution versehentlich selbst

Was Samsung noch geheim halten wollte, hat die eigene Software jetzt ausgeplaudert.

Huawei hat mit dem weltweit ersten Tri-Fold-Smartphone Mate XT vorgelegt, jetzt will Samsung nachziehen. Eigentlich wurde ein erster Blick auf die Smartphone-Revolution erst auf dem kommenden Event erwartet. Samsungs Software macht dem einen Strich durch die Rechnung und enthüllt das größte Geheimnis vorab.

Samsung faltet Tri-Fold-Smartphone komplett anders

Ein aufmerksamer Tüftler ist bei der Analyse von Samsungs kommender One-UI-8-Software auf einen spektakulären Fund gestoßen: Animationen in der Benutzeroberfläche zeigen detailliert ein bisher unbekanntes Smartphone mit drei faltbaren Panels. Das mit dem Codenamen „Multifold 7“ bezeichnete Gerät könnte schon nächste Woche bei Samsungs Unpacked-Event gezeigt werden.

Während Huawei beim Mate XT auf ein durchgängiges Display setzt, das sich wie ein Z zu einem normalen Smartphone zusammenklappen lässt, geht Samsung einen ganz anderen Weg.

Samsung erweitert das Galaxy Z Fold 7 beim Tri-Fold-Smartphone im Grunde um einen dritten Teil. (© AndroidAuthority)

Genau wie schon beim Galaxy Z Fold setzt Samsung auf ein größeres Falt-Display und ein zweites Außendisplay, das in der Mitte auf der Rückseite sitzt, wenn ihr das Smartphone komplett öffnet.

Der Vorteil wäre, dass das empfindliche Falt-Display so im zugeklappten Zustand ideal geschützt ist. Ihr müsstet nämlich erst eine Seite einklappen und dann die zweite Seite mit der Hauptkamera. Laut AndroidAuthority soll Samsung in der Software auch einen speziellen Warnhinweis hinterlegt haben, damit das Smartphone nicht falsch zugeklappt und so beschädigt wird.

Aufgeklappt hättet ihr ein etwa 10 Zoll großes Tablet. (© AndroidAuthority)

Der Nachteil ist, dass ihr ein zusätzliches Display habt, das vermutlich für etwas mehr Gewicht sorgt und ihr hättet nur zwei Modi zur Verfügung. Einmal als Smartphone und einmal als etwa 10 Zoll großes Tablet. Den etwa 8 Zoll großen Fold-Modus vom Galaxy Z Fold, wo nur eine Seite aufgeklappt wird, gäbe es hier nicht. Bei Huawei sind alle drei Modi möglich.

Gut möglich, dass Samsung sich bewusst für diese Lösung entschieden hat, um das Galaxy Z Fold nicht komplett überflüssig zu machen.

Samsung soll vorsichtig in den Markt starten

Es deutet vieles darauf hin, dass Samsung zunächst vorsichtig in den Markt starten wird: Ersten Spekulationen zufolge plant der Hersteller eine limitierte Auflage von nur 200.000 Einheiten, die erst im Herbst in den Handel kommen soll. Auf dem kommenden Event würde also wie beim Galaxy S25 Edge zunächst nur das Design gezeigt werden.

Wenn man bedenkt, dass der Preis eines Galaxy Z Fold 6 bei 2.000 Euro liegt, könnte so ein Tri-Fold-Smartphone von Samsung viel teurer werden. Das Mate XT kostet in Deutschland 3.499 Euro. Die Käuferschicht wäre also deutlich geringer.