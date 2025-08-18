Samsung enttäuscht Fans des Galaxy S25 FE – doch ein Modell überrascht alle

Ein Leak aus Frankreich sorgt für Ernüchterung bei den Preisen.

Das Galaxy S25 FE wird wohl doch kein echter Preis-Leistungs-Knaller. Einem neuen Leak zufolge fallen die Einstiegspreise höher aus als zunächst gedacht. Immerhin ist jetzt auch ein bisher unbekanntes Modell mit mehr Speicher aufgetaucht.

Samsung Galaxy S25 FE ab 749 Euro?

Lange sah es so aus, als würde das neue Galaxy S25 FE von Samsung bei 679 Euro starten. Nun zeigt ein neuer Preis-Leak, dass diese Annahme wohl doch etwas zu optimistisch war. In Frankreich kostet das Einstiegsmodell mit 128 GB Speicher und 8 GB RAM demnach 749 Euro – das sind 70 Euro mehr als erwartet. Für die 256-GB-Variante möchte Samsung demnach 809 Euro haben (Quelle: Dealabs).

Eine echte Überraschung liefert der Hersteller jedoch mit einem bisher unbekannten Modell. Erstmals gibt es eine Fan-Edition mit 512 GB Speicher. Die größte Ausführung soll 929 Euro kosten und in den Farben Schwarz und Blau erhältlich sein. Weitere Farben wie Hellblau und Weiß sollen dem Leak zufolge exklusiv den kleineren Speichervarianten vorbehalten bleiben.

Bei der Ausstattung setzt Samsung auf Bewährtes und ergänzt dieses durch kleine, aber sinnvolle Upgrades. Im Inneren arbeitet erneut der Exynos 2400e, ein Chipsatz aus eigener Produktion. Unterstützt wird dieser durch einen 4.900-mAh-Akku, der im Vergleich zum Vorgänger etwas gewachsen ist.

Beim Kamerasystem bleibt vieles beim Alten. Es gibt ein Triple-Setup mit 50 MP für die Hauptkamera, 12 MP für den Ultraweitwinkel und 8 MP für Teleaufnahmen. Hinzu kommt eine Frontkamera, die Selfies mit bis zu 12 MP ermöglicht. Damit zieht das S25 FE mit dem Standardmodell der Galaxy-S25-Reihe gleich.

Galaxy S25 FE: Vorstellung zur IFA?

Die Markteinführung des Galaxy S25 FE soll Samsung angeblich für den 5. September anpeilen. Das würde perfekt zur IFA in Berlin passen, die am selben Tag startet. Neben dem Galaxy S25 FE könnte Samsung dort auch die Tablets Galaxy Tab S10 Lite und S11 sowie die neuen Mini-Kopfhörer Galaxy Buds3 FE präsentieren.