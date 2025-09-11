Samsung entwickelt ein Smartphone, das es so noch nie gab

Samsung könnte im kommenden Jahr bei einem neuen Falt-Smartphone einen ungewöhnlichen Weg einschlagen.

Im Sommer 2026 will Samsung offenbar eine echte Überraschung auspacken: Gleich zwei Versionen des Galaxy Z Fold 8 sind in Planung. Damit reagiert der Konzern aus Südkorea auf die wachsende Konkurrenz im Bereich faltbarer Smartphones – allen voran von Apple. Denn für September 2026 wird das erste „iPhone Fold“ erwartet, und Samsung möchte der Präsentation des Rivalen mit einer doppelten Offensive begegnen.

Samsung Galaxy Z Fold 8 in zwei Ausführungen

Bisher war das Galaxy Z Fold in einem klassischen Format erhältlich – mit einem flexiblen 10:9-Display im Inneren und einem länglichen 21:9-Display außen. Künftig soll es zusätzlich eine „Wide Fold“-Variante geben. Dieses Modell setzt auf ein deutlich breiteres Format: fast quadratisch, mit einem Seitenverhältnis von 18:18 beziehungsweise 1:1. Auch das Außendisplay des zweiten Galaxy Z Fold 8 fällt damit breiter aus, nämlich im 18:9-Format. Für Nutzer könnte das vor allem beim Multitasking, Zeichnen oder Bearbeiten von Dokumenten einen klaren Vorteil bringen.

Die Informationen stammen aus Industriekreisen in Südkorea, die berichten, dass Samsung diese Pläne aktiv an Partner weitergegeben hat. Offiziell bestätigt ist noch nichts – doch die Strategie ist eindeutig. Apple gilt als Späteinsteiger in den Foldable-Markt, könnte aber mit seiner Marktmacht sofort enorme Stückzahlen absetzen. Für Samsung ist es entscheidend, vor dem Start des iPhone Fold im Gespräch zu bleiben und mit neuen Formfaktoren zu überraschen (Quelle: ETNews).

Samsung hat sich bereits breiter aufgestellt

Schon 2025 hat Samsung gezeigt, dass die Foldable-Reihe stetig erweitert werden soll. Neben dem Galaxy Z Fold 7 und dem Galaxy Z Flip 7 kam erstmals auch eine Fan Edition auf den Markt. Zudem halten sich hartnäckige Gerüchte über ein doppelt faltbares Galaxy TriFold. Dass nun gleich zwei Z-Fold-Modelle für 2026 im Gespräch sind, passt also zur Strategie, verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Formaten anzusprechen.

Für euch bedeutet das mehr Auswahl: Wer mehr Wert auf ein schlankes, längliches Display legt, bleibt beim klassischen Fold. Wer dagegen das Maximum an Fläche und ein fast quadratisches Format will, greift zum neuen „Wide Fold“. Am Ende entscheidet der Markt, ob diese Erweiterung Samsungs Position stärkt – oder ob Apple mit seinem ersten Foldable direkt den Ton vorgibt.