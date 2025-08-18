Samsung erfüllt Fans mit neuem Smartphone einen großen Wunsch

Samsung hat jahrelang am Basis-Modell der S-Klasse gespart – das ändert sich 2026.

Samsung plant eine fundamentale Neuausrichtung seiner beliebten Galaxy-S-Serie. Wie aus einem aktuellen Leak hervorgeht, erwartet euch 2026 nicht nur ein neues Namensschema, sondern auch handfeste technische Verbesserungen beim Nachfolger des Galaxy S25.

Samsung Galaxy S26 Pro wird besser

Viele Samsung-Fans möchten nicht unbedingt das teuerste Galaxy S26 Ultra kaufen, um ein viel besseres Smartphone zu bekommen. Sie wünschen sich ein kompaktes Galaxy S26, das endlich wieder mithalten kann. Genau das soll mit dem Galaxy S26 Pro umgesetzt werden. Es wird nicht einfach nur ein Pro an den Namen angehängt, sondern ein besseres Smartphone gebaut.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick: Das Display wächst beim Galaxy S26 Pro von 6,2 auf 6,27 Zoll und der Akku legt im Vergleich zum Galaxy S25 um 300 mAh auf 4.300 mAh zu. Damit reagiert Samsung gezielt auf Nutzerwünsche nach mehr Bildschirmfläche bei gleichzeitig längerer Akkulaufzeit. Es soll zudem eine zusätzliche NFC-Antenne verbaut werden.

Die Kameraausstattung bleibt mit einem Triple-Setup mit der 50-MP-Hauptkamera, dem 12-MP-Ultraweitwinkel und einem Teleobjektiv zunächst unverändert. Unter der Haube werkelt bei uns wohl ein 2-nm-Exynos-2600. Mit 12 GB RAM und bis zu 512 GB Speicher dürfte das Galaxy S26 Pro für alle Anwendungsszenarien gewappnet sein (Quelle: SamMobile).

Nur das Galaxy S26 Ultra bleibt

Nicht nur das Galaxy S26 soll durch das Galaxy S26 Pro ersetzt werden, auch das Galaxy S26 Plus soll es gar nicht mehr geben. Das unbeliebteste Modell der Serie soll durch das Galaxy S26 Edge ersetzt werden. Es würde sich damit um eine der größten Neuausrichtungen seit Jahren bei Samsungs S-Klasse handeln.

Ziel dürfte sein, dass sich sowohl das Galaxy S26 Pro als auch das Galaxy S26 Edge besser verkaufen als ihre Vorgänger – ohne aber die guten Verkäufe des Ultra-Modells zu beeinflussen. Ob das klappt, wird man im kommenden Jahr sehen.