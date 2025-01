Samsung-Event steht: Galaxy S25, Plus und Ultra nur Tage entfernt

Wenn ihr gespannt auf die neuen Galaxy-S25-Smartphones wartet, dann gibt es jetzt eine spannende Neuigkeit. Samsung hat sich auf einen Termin für die Präsentation festgelegt. Zu lange müsst ihr nicht mehr warten. Auch Android 15 und One UI 7 hängen von diesem Datum ab.

Termin für Samsung Galaxy S25, Android 15 und One UI 7 steht

Update vom 07. Januar 2025: Samsung hat offiziell mitgeteilt, dass die Vorstellung der Galaxy-S25-Smartphones am 22. Januar 2025 stattfinden wird. Der Livestream beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Am 22. Januar 2025 ist der große Tag für Samsung-Fans. (© Samsung)

Originaler Artikel vom 14. November 2025:

Von der kommenden Präsentation des Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra hängt viel für Samsung ab. Es erwarten euch nicht nur drei neue Smartphones, sondern mit Android 15 auch ein neues Betriebssystem und mit One UI 7 eine neue Oberfläche, die Samsung um Monate nach hinten verschoben hat. Laut SamMobile soll die Präsentation am 22. oder 23. Januar 2025 stattfinden.

Es stehen zwei Daten im Raum, weil da mit Sicherheit die Zeitverschiebung eine Rolle spielen wird. Eine Quelle stammt aus Deutschland, die andere aus Südkorea. Vorgestellt werden sollen die neuen Smartphones in den USA in San Francisco. Da die Galaxy-S24-Modelle am 17. Januar 2024 an einem Mittwoch enthüllt wurden, dürfte die deutsche Quelle mit dem 22. Januar 2024 für unsere Zeitzone vermutlich richtig liegen (Quelle: MaxJmb).

Offiziell angekündigt ist das Event von Samsung bisher nicht. Dafür wäre es auch noch viel zu früh. Das wird Samsung vermutlich erst Anfang 2025 machen. Spätestens dann werdet ihr erfahren, ob das nun aufgetauchte Datum auch wirklich stimmt. Es klingt zumindest sehr realisiert.

Samsung Galaxy S25 Slim soll später kommen

Bei dem Unpacked Event im Januar 2025 sollen nur die drei Smartphones enthüllt werden, die bereits bekannt sind. Also das Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra. Das kürzlich aufgetauchte Galaxy S25 Slim mit dem dünnen Gehäuse und der Ultra-Kamera soll später kommen. Damit bewahrt sich Samsung ein Smartphone-Highlight auf, um die Verkaufszahlen in den Monaten danach noch einmal anzutreiben.

