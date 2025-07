Samsung feiert Foldable-Rekord – doch der große Hype bleibt aus

Rekordzahlen sorgen bei Samsung nicht für Eurphorie.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die neuen Foldables von Samsung schlagen sich in Südkorea besser als ihre Vorgänger. Doch trotz der Rekordzahl an Vorbestellungen bleibt der große Durchbruch bei Falt-Handys wohl auch in diesem Jahr aus.

Anzeige

Samsung: Neue Rekordzahlen bei Fold und Flip

In Südkorea hat Samsung mit dem Galaxy Z Fold 7 und dem Galaxy Z Flip 7 erstmals mehr als eine Million Vorbestellungen erzielt. In der einwöchigen Vorverkaufsphase wurden laut Konzernangaben insgesamt 1,04 Millionen Einheiten veräußert, was einen neuen Höchstwert für die Foldable-Reihe darstellt.

Damit übertreffen die Modelle die Vorverkaufszahlen der Fold- und Flip-Generation von 2024 (910.000 Einheiten) und auch die Foldables von 2023 (1,02 Millionen Stück) um einige Tausend Geräte (Quelle: JoongAng Daily).

Wirklich beeindruckend ist das aber nur auf den ersten Blick. Die Vorbestellungen steigen zwar leicht, allerdings bleiben große Sprünge trotz spürbarer Verbesserungen bei Design und Ausstattung aus. Besonders das Fold 7 bringt mit seinem schlankeren Gehäuse (8,9 mm gefaltet) und dem deutlich geringeren Gewicht (215 g) ein spürbares Upgrade. Doch der Markteffekt bleibt überschaubar.

Samsung Galaxy Fold 7 dominiert Vorverkauf

Erstmals dominiert beim Vorverkauf nicht das Flip-Modell, sondern das teurere Fold 7. Rund 60 Prozent der Vorbestellungen entfallen auf das größere Foldable. Über die Hälfte der Online-Vorbesteller ist zudem jünger als 40 Jahre, so Samsung. Die Wachablösung beim Publikum bleibt jedoch aus. Der Anteil jüngerer Käufer war schon bei den Vorgängermodellen dominant, an der Zielgruppe hat sich wenig geändert.

Anzeige

In Südkorea sind die faltbaren Handys von Samsung teils deutlich günstiger als in Europa. Das Galaxy Z Fold 7 beginnt dort bei umgerechnet rund 1.475 Euro, in Deutschland müssen Käufer mindestens 2.099 Euro auf den Tisch legen. Das Flip 7 kostet in Samsungs Heimatmarkt um die 920 Euro, hierzulande sind es mindestens 1.190 Euro.