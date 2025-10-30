Samsung feiert unerwarteten Erfolg mit Smartphones, die es zunächst nicht leicht hatten

Was einst wie ein teures Experiment wirkte, bringt Samsung nun Rekordgewinne ein.

Als Samsung 2019 sein erstes Foldable vorstellte, reagierte die Branche skeptisch. Zu fragil, zu teuer, zu nischig, hieß es. Doch sechs Jahre später ist genau das Produktsegment, das viele schon abgeschrieben hatten, zu einer Stütze für Samsungs größten Erfolg seit Jahren geworden. Die neuen Modelle Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 haben sich im dritten Quartal 2025 zu wahren Verkaufsschlagern entwickelt.

Samsung Galaxy Z Fold 7 und Z Flip 7 sind ein Erfolg

Was Samsung mit diesen Geräten gelungen ist, ist mehr als nur ein Design-Erfolg. Die siebte Generation der Foldables kombiniert Reife, Robustheit und technische Finesse auf einem Niveau, das selbst Skeptiker überzeugt. Dünnere Gehäuse, hellere Displays und eine Kamera, die erstmals mit den Galaxy-S-Ultra-Modellen mithalten kann.

All das hat dazu geführt, dass die Geräte nicht mehr als exotische Nischenprodukte wahrgenommen werden, sondern als Premium-Smartphones für den Massenmarkt. Besonders das kompaktere Galaxy Z Flip 7 hat sich laut Marktanalysten zu einem der beliebtesten Lifestyle-Geräte unter jüngeren Käufern entwickelt.

Samsung schläft nicht und bessert weiter nach. Das kommende Galaxy Z Fold 8 bringt mehrere entscheidende Verbesserungen, die viele seit Jahren gefordert haben. Erstmals soll das Foldable einen Akku mit über 5.000 mAh erhalten – rund 13 Prozent mehr Kapazität als bisher und damit endlich konkurrenzfähig zu anderen High-End-Smartphones.

Beim Display setzt Samsung angeblich auf eine neue „Laser-Drilling-Metal-Plate“-Technologie, die die Glasoberfläche gleichmäßiger spannt und so die berüchtigte Faltlinie in der Mitte deutlich reduziert. Zudem steht das Comeback des S Pen im Raum, nachdem der Stylus bei den Vorgängern aus Platzgründen gestrichen worden war. All das könnte die Verkaufszahlen weiter steigen lassen.

Samsung liefert ab

Samsung erzielte im dritten Quartal 2025 einen operativen Gewinn von 12,2 Billionen Won (rund 7,4 Milliarden Euro) – ein Plus von über 30 Prozent im Jahresvergleich. Der Umsatz kletterte auf 86,1 Billionen Won, das beste Ergebnis seit Jahren. Die Mobile eXperience Division, verantwortlich für Smartphones, Tablets und Wearables, steuerte allein 34,1 Billionen Won Umsatz und 3,6 Billionen Won Gewinn bei – 11 Prozent mehr als im Vorquartal.

Parallel dazu profitierte auch Samsungs Chipgeschäft massiv vom globalen KI-Boom. Der Device-Solutions-Bereich verzeichnete ein Umsatzplus von 19 Prozent, insbesondere dank der hohen Nachfrage nach HBM3E-Speicherchips und Server-SSDs, die für KI-Rechenzentren unverzichtbar sind. Zusammen ergibt das eine Kombination, die Samsung so stark macht wie seit Jahren nicht mehr: Smartphones, die endlich den Mainstream erobern – und Chips, die das Rückgrat der KI-Revolution bilden (Quelle: AndroidCentral).