Samsung Galaxy A36 im Preisverfall: Smartphone-Geheimtipp viel günstiger zu haben

Mit dem Galaxy A36 hat Samsung Anfang März 2025 einen echten Smartphone-Geheimtipp vorgestellt. Obwohl das Smartphone erst Ende März auf den Markt gekommen ist, ist der Preis bereits massiv gefallen. Besonders die Version mit 256 GB internem Speicher wird viel günstiger verkauft. Und ihr erhaltet sogar eine verlängerte Garantie.
Samsung Galaxy A36 im Preisverfall
Samsung hat das Galaxy A36 zum Preis von 379 Euro eingeführt. Dafür bekommt ihr die Version mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Das Upgrade lohnt sich hier doppelt, denn für 449 Euro bekommt ihr nicht nur 256 GB internen Speicher, sondern auch 8 GB RAM. Die Preise sind aber jetzt schon Schnee von gestern. Bei Amazon erhaltet ihr die bessere Version für nur 269 Euro (bei Amazon anschauen). Dort sogar mit einer verlängerten Garantie von 2,5 Jahren.
Alternativ könnt ihr euch die 128-GB-Version anschauen. Die ist auch etwas günstiger zu haben:
Auf lange Sicht lohnt sich die Version mit 256 GB aber mehr, da ihr dieses Mal den internen Speicher nicht erweitern könnt.
Das leistet das Samsung Galaxy A36
Das Samsung Galaxy A36 ist für mich ein echter Smartphone-Geheimtipp. Ihr bekommt ein starkes Mittelklasse-Handy mit guter Kamera, hoher Leistung, hellem Display und langer Akkulaufzeit zu einem sehr fairen Preis. Der Akku lässt sich sogar mit bis zu 45 Watt aufladen. Das kann nicht einmal das viel teurere Galaxy S25. Ihr erhaltet sogar sechs Jahre Software-Updates und seid damit lange auf dem neuesten Stand.
Im Vergleich zum Galaxy A56 müsst ihr nur wenige Abstriche machen. Die Rückseite des Galaxy A36 besteht aus Kunststoff statt aus Glas. Ihr habt weniger KI-Funktionen zur Verfügung und einen anderen Chip verbaut. Das war es aber auch schon. Für den normalen Alltag bekommt ihr ein sehr starkes Samsung-Handy, das ihr viele Jahre nutzen könnt.
Wenn ihr keine Kompromisse machen wollt, könnt ihr euch das Samsung Galaxy A56 (Test) anschauen. Auch das gibt es bereits günstiger.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten. Das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.