Samsung Galaxy A57: Nachfolger des A56 lässt die Muskeln spielen

Samsungs Mittelklasse-Smartphone Galaxy A57 bekommt offenbar ein unerwartet starkes Upgrade.

Die Galaxy-A5x-Reihe gehört zu den wichtigsten Bestsellern im Samsung-Portfolio. Der kommende Nachfolger des Galaxy A56 könnte diese Tradition eindrucksvoll fortsetzen. Ein aktueller Eintrag in einer Benchmark-Datenbank deutet darauf hin, dass das für 2026 erwartete Galaxy A57 einen erheblichen Leistungsschub erhalten wird.

Samsung Galaxy A57 wird schneller

Die gemessenen Werte des Samsung Galaxy A57 von 1.311 Punkten im Single-Core- und 4.347 Punkten im Multi-Core-Test lassen aufhorchen und versprechen eine spürbare Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell, das etwa 1.300 Punkte im Single-Core-, aber nur etwa 3.700 Punkte im Multi-Core-Test erreicht. Samsung legt also überall dort nach, wo mehrere CPU-Kerne genutzt werden.

Verantwortlich für diesen Sprung soll Samsungs hauseigener Exynos-1680-Chip sein, der über eine völlig neue CPU-Architektur verfügt. Laut dem Leak setzt sich der Chip aus einem leistungsstarken Prime-Core mit 2,91 Gigahertz, vier Hochleistungskernen mit 2,6 Gigahertz und drei stromsparenden Kernen mit 1,95 Gigahertz zusammen. Das getestete Modell war zudem mit üppigen 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und Android 16 ausgestattet, was auf eine sehr leistungsfähige Konfiguration hindeutet (Quelle: SamMobile).

Samsung rüstet Mittelklasse weiter auf

Diese Upgrades deuten darauf hin, dass Samsung die Performance seiner Mittelklasse-Handys ernst nimmt und die Lücke zu teureren Geräten weiter verkleinern möchte. Die Galaxy-A-Serie war schon immer für ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt, bei dem ein solides Gesamtpaket aus Display, Akkulaufzeit und Software-Support im Vordergrund stand. Mit dem Exynos 1680 könnte nun auch die reine Rechenleistung nachziehen.

Offen bleibt allerdings die Frage, ob Samsung auch an anderer Stelle nachbessert – insbesondere bei der Kamera. In der Vergangenheit wurde oft kritisiert, dass in der Mittelklasse auf wenig nützliche Makro-Kameras gesetzt wird, anstatt einen optischen Zoom per Teleobjektiv zu integrieren. Ob das Galaxy A57 hier eine Kehrtwende einleitet, ist bislang nicht bekannt.