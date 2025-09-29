Samsung Galaxy S23, Plus und Ultra erhalten brandneues Software-Update

Samsung hat die älteren Top-Smartphones nicht vergessen und verteilt jetzt ein riesiges Software-Update für die Galaxy-S23-Serie.

Samsung hat begonnen, das stabile One-UI-8.0-Update für die Galaxy-S23-Serie auszurollen. Besitzer eines Galaxy S23, S23 Plus oder S23 Ultra in Südkorea können es bereits herunterladen – in den nächsten Tagen soll das Update auch in weiteren Ländern erscheinen. Damit bringt Samsung Android 16 offiziell auf die Modelle des Vorjahres und spendiert ihnen zahlreiche neue Funktionen.

Samsung verteilt Android 16 für Galaxy-S23-Serie

Der Download fällt unterschiedlich groß aus: Wer zuvor an der Beta teilgenommen hat, muss rund 450 MB laden, während für alle anderen Nutzerinnen und Nutzer etwa 3 GB fällig werden. Die Installation erfolgt wie gewohnt über „Einstellungen → Softwareupdate → Herunterladen und installieren“. Nach einem Neustart stehen die neuen Features sofort bereit.

One UI 8.0 bringt ein umfassendes Paket an Verbesserungen. Der „Secure Folder“ wurde weiter abgesichert, Quick Share überarbeitet und der Samsung-Internet-Browser neu gestaltet. Auch das DeX-Erlebnis profitiert vom Android-16-Desktop-Modus und wirkt damit deutlich moderner.

Daneben gibt es zahlreiche Detailverbesserungen: Die Apps für Alarm, Kalender und Erinnerungen wurden überarbeitet und bieten nun mehr Möglichkeiten zur Verwaltung. In Modi und Routinen finden sich neue Aktionen und Bedingungen, mit denen ihr euer Smartphone noch gezielter steuern könnt. Die Kamera-App hat eine neue Geste für den Schnellzugriff erhalten, und auch die Bluetooth-Auracast-Unterstützung wurde verbessert. Sogar die Wetter-App wurde optisch und funktional aufgefrischt und zeigt jetzt detailreichere Grafiken (Quelle: SamMobile).

Im Video zeigen wir euch alle Neuerungen von One UI 8.0:

Samsung ist im Zeitplan

Mit dem Rollout für die Galaxy-S23-Reihe treibt Samsung seinen Fahrplan für Android-16-Updates konsequent voran. Nachdem bereits die Galaxy-S24- und die Galaxy-S25-Serie versorgt wurden, ist ab sofort die Galaxy-S23-Serie an der Reihe. Wie üblich erfolgt die Verteilung stufenweise, sodass Nutzer außerhalb Südkoreas noch etwas Geduld mitbringen müssen.

Beim Galaxy S24 und Galaxy S25 war das Update nach dem Start im Heimatland in Europa nur wenige Tage später verfügbar. Sobald das passiert, werden wir euch informieren.

